Đời sống Người sống quanh ta

Cả xã đỏ lửa gói 2.500 bánh tét: Mang tết đến từng nhà

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
06/02/2026 19:45 GMT+7

21/21 khu dân cư ở xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt tổ chức gói bánh tét nghĩa tình tặng người dân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 6.2, hàng trăm người dân xã Nha Bích, tỉnh Đồng Nai đã cùng đến 21 nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn, chung tay gói gần 2.500 bánh tét nghĩa tình tặng người dân khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chuẩn bị từ nhiều ngày trước

Ghi nhận của phóng viên tại nhà văn hóa ấp 5, xã Nha Bích, nơi có gần 300 hộ dân, trong đó trên 70% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ sáng sớm cán bộ các hội, đoàn thể cùng đông đảo người dân đã tập trung, cùng nhau phân chia công việc, nhiệm vụ gói và nấu bánh tét trong tiếng cười vui rộn rã.

Cả xã Nha Bích gói bánh tét nghĩa tình cho người khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Người già, trẻ nhỏ quây quần trong khuôn viên nhà văn hóa để gói bánh tét, bánh chưng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Sĩ Quế, Bí thư kiêm trưởng ấp 5, xã Nha Bích, cho biết "Chúng tôi đã chuẩn bị từ mấy ngày nay. Từ khâu chọn lá, nguyên liệu gói bánh, củi để nấu xuyên đêm. Hôm nay tất cả bà con, từ hội đoàn thể đến người dân thường đều gác lại việc riêng, chung tay một lòng về nhà văn hóa để kịp hoàn thành bánh gửi tới bà con khó khăn"

"Nói chung bà con ở đây tham gia rất nhiệt tình, ai cũng làm nhiệt tình. Cuối năm mà có những cuộc như thế này tham gia ai cũng vui vẻ, phấn khởi cả, chung tay làm để giúp bà con", ông Võ Hậu Đức, ấp 5, xã Nha Bích chia sẻ.

Cả xã Nha Bích gói bánh tét nghĩa tình cho người khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Những đòn bánh tét không chỉ có gạo, đỗ, thịt mà còn có cả tình cảm của người dân gửi trao

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại ấp 2, không khí cũng không kém phần hối hả. Bà Bùi Thị Đoài, Trưởng ban công tác mặt trận ấp 2, cho biết bà con rất phấn khởi khi tham gia hoạt động gói bánh tét nghĩa tình. Những đòn bánh tét không chỉ có nếp, đậu, thịt mà còn có cả tình cảm láng giềng bền chặt.

Cả xã Nha Bích gói bánh tét nghĩa tình cho người khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.
Cả xã Nha Bích gói bánh tét nghĩa tình cho người khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.
Cả xã Nha Bích gói bánh tét nghĩa tình cho người khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.

Bà con nhân dân vui mừng khoe thành phẩm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Đoài xúc động: "Bà con rất nhiệt tình và phấn khởi, đã tập trung về đây chung tay góp một phần sức của mình và đem những cái bánh tét yêu thương này đến cho người khó khăn. Hoạt động này cũng góp phần gắn kết của tất cả những người dân ở trong ấp"

Mang tết sum vầy đến từng nhà

Trực tiếp đến thăm và chúc tết bà con nhân dân tại các nhà văn hóa, lãnh đạo xã Nha Bích, cho biết rất vui khi phong trào gói bánh tét nghĩa tình đã nhận được sự hưởng ứng vượt mong đợi từ bà con nhân dân. Không khí vui tươi, hào hứng và tự hào là những gì có thể cảm nhận rõ nhất ở các nhà văn hóa khu dân cư tại xã Nha Bích thời điểm này.

Cả xã Nha Bích gói bánh tét nghĩa tình cho người khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

Lãnh đạo xã Nha Bích đến thăm và chúc tết người dân tại các nhà văn hóa

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nha Bích, khẳng định phong trào này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của nhân dân địa phương.

"Chúng tôi mong muốn người dân trên địa bàn xã có những tấm bánh chưng đầy nghĩa tình, đoàn kết và hứng khởi đón chào năm mới; góp phần mang lại một cái tết thật sum vầy, hạnh phúc và thắng lợi trong năm 2026", ông Nguyễn Hồng Thái chia sẻ.

Cả xã Nha Bích gói bánh tét nghĩa tình cho người khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 7.

Lãnh đạo xã Nha Bích cùng tham gia gói bánh với người dân

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo thống kê, có gần 2.500 đòn bánh tét, bánh chưng đã được 21 ấp trong xã Nha Bích gói và nấu. Mỗi đòn bánh tét, bánh chưng gửi trao như một lời chúc sum vầy tới những gia đình còn khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này cũng đã biến các nhà văn hóa thành mái nhà chung, khơi dậy sức mạnh của sự đoàn kết và gieo những hạt mầm hạnh phúc, bình an cho năm mới.

Khám phá thêm chủ đề

bánh tét nghĩa tình Đồng Nai xã nha bích Tết Nguyên đán Bánh tét
