Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6.2026

Trong những chính sách có hiệu lực từ 1.6, đầu tiên phải kể đến việc Bộ Công thương yêu cầu sử dụng xăng E10.

Từ 1.6, tất cả các trạm xăng bán xăng E10

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 50/2025 của Bộ Công thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Từ 1.6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Tuy nhiên, cũng theo Thông tư 50/2025, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31.12.2030.

Như vậy, xăng E5RON92 vẫn tiếp tục được lưu hành trên thị trường đến hết năm 2030 theo đúng lộ trình được Bộ Công thương quy định.

Từ 15.6, đổi điện thoại nhưng không xác thực lại có thể bị khóa SIM

Theo điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, kể từ ngày 15.6.2026, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông.

Từ 8.6, được nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VNeTraffic

Điều 1 Thông tư số 37/2026/TT-BCA, chủ phương tiện có thể lựa chọn nhận kết quả đăng ký xe thông qua một trong các hình thức sau đây:

- Cổng dịch vụ công,

- Dịch vụ bưu chính,

- Nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và Ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân (VNeTraffic) do Bộ Công an quản lý, vận hành.

So với quy định cũ tại khoản 6 điều 3 Thông tư 79/2024/TT-BCA, dữ liệu điện tử được tích hợp trên VNeID, VNeTraffic thay vì quy định là một trong các hình thức nhận kết quả đăng ký xe.

Hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10.6

Theo Chỉ thị 21/CT-TTg, phương án tổng thể phải bao gồm nội dung kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ theo quy định; đồng thời giải quyết chế độ, chính sách cho người không tiếp tục tham gia hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Sau khi hoàn thiện, phương án phải báo cáo cấp ủy cùng cấp trước khi ban hành.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bảo đảm phù hợp với tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ và yêu cầu quản lý của địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, phải xem xét đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo.

Khoản trả chậm, trả góp trên 5 triệu chưa đến hạn thanh toán vẫn được khấu trừ VAT đầu vào

Từ ngày 20.6, khoản trả chậm, trả góp trên 5 triệu chưa đến hạn thanh toán vẫn được khấu trừ VAT đầu vào, theo Nghị định 144/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 5 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Từ 30.6, kết quả rèn luyện của sinh viên được xếp loại 5 mức từ xuất sắc đến yếu

Theo điều 17 Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT, việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là đánh giá về trách nhiệm, tinh thần và thái độ rèn luyện phẩm chất của sinh viên, được tính theo thang điểm 100.

Theo khoản 3 điều 18 Thông tư 40/2026/TT-BGDĐT, kết quả rèn luyện của sinh viên được phân thành 5 loại gồm:

Loại xuất sắc: từ 90 đến 100 điểm; Loại tốt: từ 80 đến dưới 90 điểm; Loại khá: từ 70 đến dưới 80 điểm; Loại trung bình: từ 50 đến dưới 70 điểm; Loại yếu: dưới 50 điểm.

Đồng thời, thông tư cũng quy định, sinh viên bị kỷ luật khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá; trường hợp bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.

Ngoài ra, kết quả rèn luyện được sử dụng để xét cấp học bổng khuyến khích học tập, xét khen thưởng năm học, toàn khóa học và các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của sinh viên. Kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.

Mức phí trần môi giới thu từ người xuất khẩu lao động không vượt quá 1,5 tháng tiền lương

Theo khoản 3 điều 1 Thông tư số 09/2026/TT-BNV sửa đổi điều 7 Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH, mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức, cá nhân trung gian nhưng phải bảo đảm không vượt quá mức tối đa theo quy định.

Cụ thể, mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới không được vượt quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động có thời hạn làm việc từ 36 tháng trở lên, mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới không vượt quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động.