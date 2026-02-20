Các điện thoại Android giá rẻ có chất lượng 'ngang ngửa' hàng cao cấp

Khi công nghệ phát triển mạnh mẽ, quan niệm về những chiếc điện thoại giá rẻ đi kèm chất lượng thấp đã bị xóa sổ. Theo dữ liệu phân tích mới nhất từ Consumer Reports, người tiêu dùng hiện nay có thể sở hữu những thiết bị có màn hình OLED rực rỡ, viên pin bền bỉ nhiều ngày và hệ thống camera chuyên nghiệp mà không cần phải bỏ ra cả chục triệu đồng. Dưới đây là danh sách một số mẫu điện thoại Android có mức giá dễ tiếp cận, nhưng chất lượng mang lại không hề khiến người dùng thất vọng.

1. Samsung Galaxy S24 FE

Chiếc Galaxy S24 FE hiện là đại diện xuất sắc nhất của Samsung trong việc đưa những giá trị cao cấp xuống mức giá dễ tiếp cận. Với ngôn ngữ thiết kế kính sang trọng kết hợp cùng sức mạnh từ chip Exynos 2400e, thiết bị này xử lý mượt mà mọi tác vụ đa nhiệm và các tính năng Galaxy AI thông minh như dịch trực tiếp hay khoanh vùng tìm kiếm.

Galaxy S24 FE ẢNH: SAMSUNG

Màn hình Dynamic AMOLED 2X rộng 6,7 inch với độ sáng lên tới 1.900 nit đảm bảo hình ảnh luôn hiển thị rực rỡ ngay cả dưới nắng gắt, biến đây thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn sở hữu một chiếc S24 'giá mềm' mà không phải hy sinh quá nhiều về hiệu năng.

2. Samsung Galaxy S23 FE

Nếu ngân sách có phần eo hẹp hơn, Galaxy S23 FE vẫn là một ứng cử viên nặng ký nhờ sở hữu hệ thống phần cứng và AI mạnh mẽ tương tự các dòng máy cao cấp nhất. Điểm nhấn lớn nhất của mẫu máy này chính là ống kính tele quang học 3x, một trang bị xa xỉ trong phân khúc giá rẻ giúp người dùng ghi lại những bức ảnh từ xa với độ chi tiết kinh ngạc.

Galaxy S23 FE ẢNH: SAMSUNG

Dù chip Snapdragon 8 Gen 1 có phần tiêu tốn điện năng hơn các thế hệ mới, nhưng sự bền bỉ của khung kim loại và khả năng kháng nước IP68 vẫn giúp chiếc máy này giữ vững giá trị sau nhiều năm sử dụng.

3. Motorola Edge+ 5G

Motorola Edge+ 5G phiên bản 2023 là minh chứng cho việc một chiếc 'cựu flagship' có thể trở thành 'món hời' khi bước xuống phân khúc giá rẻ. Thiết bị này chinh phục hoàn toàn những người dùng bận rộn nhờ viên pin dung lượng lớn cho phép sử dụng bền bỉ tới hai ngày chỉ với một lần sạc. Bên cạnh đó, màn hình pOLED cong bốn cạnh với tần số quét 165 Hz siêu mượt, mang đến trải nghiệm vuốt chạm vượt xa phần lớn đối thủ trên thị trường, biến mọi thao tác cuộn trang hay chơi game trở nên sống động và nhanh nhạy một cách khó tin.

Motorola Edge+ 5G ẢNH: MOTOROLA

4. Samsung Galaxy A54 5G

Được mệnh danh là chiếc điện thoại 'quốc dân' ở phân khúc tầm trung, Samsung Galaxy A54 5G tập trung vào sự ổn định và hỗ trợ lâu dài cho người dùng phổ thông. Máy sở hữu thiết kế mặt lưng kính cao cấp mô phỏng dòng S-series cùng màn hình Super AMOLED rực rỡ hoàn hảo cho các nhu cầu giải trí.

Galaxy A54 5G ẢNH: SAMSUNG

Khả năng chụp ảnh của máy cũng ấn tượng nhờ tính năng chống rung quang học OIS giúp ổn định khung hình ngay cả khi quay phim hay chụp ảnh trong lúc di chuyển, đi kèm cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 5 năm từ Samsung.

5. Google Pixel 7a

Đối với những tín đồ đam mê nhiếp ảnh nhưng có ngân sách hạn chế, Google Pixel 7a là sự lựa chọn không thể thay thế nhờ thuật toán xử lý hình ảnh độc quyền từ Google. Chip Tensor G2 kết hợp cùng cảm biến 64 MP tạo ra những bức ảnh có độ chân thực và dải tương phản động xuất sắc, thường xuyên đánh bại cả những mẫu máy đắt gấp đôi. Các tính năng thông minh như xóa vật thể hay làm nét ảnh cũ giúp người dùng dễ dàng có được những bức hình hoàn hảo mà không cần kỹ năng chỉnh sửa phức tạp.

Pixel 7a ẢNH: GOOGLE

6. OnePlus Nord N30 5G

OnePlus Nord N30 5G là thiết bị dành riêng cho những người dùng ưu tiên tốc độ sạc và hiệu năng thực tế. Với công nghệ sạc nhanh 50W, máy có thể nạp đầy năng lượng trong thời gian ngắn ngủi của một giờ nghỉ trưa, giải tỏa hoàn toàn nỗi lo hết pin đột ngột. Giao diện OxygenOS mượt mà kết hợp cùng màn hình 120 Hz và cảm biến camera 108 MP cho ảnh chụp sắc nét trong điều kiện đủ sáng, tạo nên một chiếc smartphone nhanh nhẹn và năng động cho nhịp sống hiện đại.

OnePlus Nord N30 5G ẢNH: ONEPLUS

7. Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) không chỉ là một chiếc điện thoại mà còn là một món đồ trang sức công nghệ đầy cá tính với mặt lưng trong suốt và hệ thống đèn Glyph độc đáo. Các dải đèn này không chỉ dùng để làm đẹp mà còn có chức năng thực tế như báo hiệu thông báo, mức âm lượng hay làm đèn trợ sáng cho camera. Hiệu năng của máy cũng đáng nể nhờ chip Snapdragon 7s Gen 3 đời mới, đảm bảo mọi tác vụ được xử lý mượt mà trên nền tảng giao diện Nothing OS tối giản và không có ứng dụng rác.

Nothing Phone (3a) ẢNH: NOTHING

8. Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) mang tinh thần thiết kế đột phá của hãng Nothing đến với nhiều người dùng hơn nhờ mức giá dễ chịu. Máy sở hữu hiệu năng mạnh mẽ từ chip MediaTek Dimensity 7200 Pro được tối ưu riêng, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà trên màn hình AMOLED lớn và rực rỡ. Hệ thống đèn thông báo Glyph phía sau vẫn là điểm nhấn giúp chiếc máy này luôn nổi bật giữa một rừng smartphone có thiết kế rập khuôn, đồng thời cung cấp cách tương tác thú vị và trực quan hơn cho người dùng.

Nothing Phone (2a) ẢNH: NOTHING

9. Samsung Galaxy A25 5G

Samsung Galaxy A25 5G gây bất ngờ khi mang đến màn hình AMOLED 120 Hz xuống mức giá dưới 300 USD, một phân khúc vốn thường chỉ sử dụng màn hình LCD chất lượng thấp. Sự nâng cấp này mang lại màu đen sâu và màu sắc sống động, kết hợp với hệ thống loa stereo tạo nên một không gian giải trí cá nhân tuyệt vời cho những ai thường xuyên xem phim hay lướt mạng xã hội. Việc giữ lại jack cắm tai nghe truyền thống cũng là một điểm cộng lớn cho những người dùng vẫn ưu tiên sự ổn định của tai nghe có dây.

Galaxy A25 5G ẢNH: SAMSUNG



