Các dự án phục vụ APEC phải xử lý theo tinh thần quốc gia

Nỗ lực khởi công "Sydney thứ 2 tại Phú Quốc"

Hôm qua (28.1), UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công Khu đô thị (KĐT) hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và KĐT hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - 2 trong số 21 dự án APEC được phê duyệt. Lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và động viên công nhân, kỹ sư thực hiện các dự án phục vụ APEC 2027 ẢNH: TTXVN

Hai dự án được khởi công sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế… chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc.

Trong đó, KĐT hỗn hợp Bãi Đất Đỏ quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỉ đồng, được phát triển theo trục Đại lộ APEC, hai bên là các tòa tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển… Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng, tạo nên một "thành phố khách sạn" ngay giữa đảo ngọc Phú Quốc, được kỳ vọng sẽ biến Bãi Đất Đỏ thành một "Sydney thứ hai", đẳng cấp thế giới nhưng vẫn giàu bản sắc bản địa.

KĐT hỗn hợp Bãi Đất Đỏ thể hiện mức độ chuẩn bị bài bản hiếm có, thậm chí vượt chuẩn quốc tế của Phú Quốc, ngay cả khi so sánh với nhiều địa phương và quốc gia từng đăng cai APEC. Dự án có vị trí liền kề Trung tâm Hội nghị và triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng, Công viên APEC, nằm trên trục Đại lộ APEC, kết nối thuận tiện tới Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc mở rộng chỉ trong 15 - 20 phút di chuyển. Quy hoạch dự án dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và không gian công cộng, phục vụ đời sống đô thị, các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện, qua đó chuẩn bị nền tảng phát triển Phú Quốc hậu APEC 2027 với vai trò trung tâm dịch vụ, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

KĐT hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỉ đồng, quy mô hơn 21 ha, tọa lạc trên sườn đồi, liền kề Bãi Đất Đỏ và Thị trấn Hoàng Hôn. Dự án được định hướng phát triển như một đô thị sinh thái đa chức năng, tích hợp lưu trú, dịch vụ và thương mại, với quy hoạch giao thông thân thiện môi trường. Khi hoàn thiện, dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú đang rất cấp bách tại Phú Quốc và chuẩn bị tốt nhất cho APEC 2027.

Việc khởi công 2 dự án ngay trong tháng 1 là nỗ lực rất lớn của cả UBND đặc khu Phú Quốc và chủ đầu tư, bởi đến nay cả 2 công trình đều chưa có đủ 100% mặt bằng "sạch". Tại KĐT hỗn hợp Bãi Đất Đỏ, diện tích đất giao cho nhà đầu tư (NĐT) mới đạt 40,23 ha/88,4 ha. Trong khi đó, dự án Núi Ông Quán cần 22 ha đất xây dựng, mới nhận được 6,83 ha. Tiến độ bàn giao mặt bằng đã trễ hơn 1 tháng so với kế hoạch, khiến mục tiêu thần tốc xây dựng hoàn thiện 2 siêu đô thị trong "deadline" 18 tháng gặp rất nhiều thách thức.

Đại diện Sun Group kiến nghị UBND đặc khu Phú Quốc sớm thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện tích còn lại chưa bàn giao ở cả 2 dự án; đồng thời Sở NN-MT sớm giao đất, cho thuê đất cho NĐT triển khai, tiến hành thi công đáp ứng đúng tiến độ theo yêu cầu.

Hai dự án được khởi công sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế ẢNH: NA

Quyết đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình

Phát biểu tại lễ khởi công 2 dự án lưu trú phục vụ APEC 2027, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Hai lần VN đã tổ chức thành công APEC - lần đầu tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; lần thứ hai tại Đà Nẵng - cho thấy một trong những trụ cột làm nên thành công trong công cuộc tổ chức hội nghị chính là hạ tầng chiến lược. Hiện nay, chúng ta đang triển khai 21 dự án hạ tầng chiến lược chuẩn bị phục vụ APEC 2027. Đây là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan chức năng, các DN và của cả người dân đặc khu Phú Quốc.

Làm việc với lãnh đạo địa phương, lắng nghe các khó khăn từ phía NĐT và trực tiếp tới thăm công trường các dự án, Thủ tướng hoan nghênh tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc đã khẩn trương làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện, tạo cơ hội cho DN thực hiện các dự án trọng điểm. Tập đoàn Sun Group đã gánh vác trách nhiệm chung, thực hiện những chương trình, dự án lớn rất cụ thể. Cùng với đó, các nhà thầu đã thể hiện tinh thần rất cao, làm việc 3 ca 4 kíp, xuyên ngày lễ, ngày tết...

"Đây là những dự án vừa góp phần phát triển đất nước nói chung, vừa góp phần phát triển đặc khu Phú Quốc nói riêng, đồng thời nâng cao vị thế, tiềm lực, cũng như uy tín của nước ta trên trường quốc tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt tại Phú Quốc và tỉnh An Giang, tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng điểm được giao: Thứ nhất, thực hiện "5 hóa" của đặc khu Phú Quốc, bao gồm: Xanh hóa - Số hóa - Tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh - Thông minh hóa quản lý và quản trị - Hài hòa hóa lợi ích của nhà nước, của người dân và DN. Thứ hai, thực hiện "4 không", gồm: Không lãng phí một ngày - Không chậm trễ một tuần - Không bỏ lỡ cơ hội một tháng - Không bị động một năm. Thứ ba, thực hiện "3 có": Có sự đóng góp của nhà nước - Có sự đóng góp của DN - Có sự đóng góp của người dân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tuân thủ pháp luật trong khâu tổ chức thực hiện, đúng luật nhưng vẫn hướng tới người dân. Trường hợp người dân có đầy đủ giấy tờ pháp lý thì việc xử lý phải thuận lợi, minh bạch. Với những trường hợp chưa đầy đủ giấy tờ do nguyên nhân khách quan, cần có cách tiếp cận linh hoạt, nhân văn, tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật. Nguyên tắc tổ chức là nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Việc di dời chỗ ở phải đảm bảo điều kiện sống cho người dân. Các vấn đề đất đai, thương mại, phát triển KT-XH được thực hiện theo đúng quy định. Tinh thần là phải nhanh và gọn.

Về nguyên vật liệu, Thủ tướng lưu ý đây là các công trình trọng điểm quốc gia nên cần được xử lý theo tinh thần quốc gia, đảm bảo tiến độ. Việc cung ứng nguyên vật liệu cần giao trực tiếp cho NĐT để chủ động khai thác, triển khai. Những trường hợp được giao nhưng không khai thác, hết thời hạn mà không thực hiện thì cương quyết thu hồi. Trường hợp triển khai chậm cũng phải xử lý dứt điểm, không có ngoại lệ. Tinh thần chung là không để xảy ra tiêu cực, không để tham nhũng, lãng phí. Tuyệt đối không lãng phí một ngày, không chậm một tuần và không để mất cơ hội trong một tháng.