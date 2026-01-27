Dự án lưu trú phục vụ APEC 2027 vướng mặt bằng

Phú Quốc thiếu phòng và bài học từ Hàn Quốc

Một trong những lợi thế nổi bật giúp Phú Quốc được "chọn mặt gửi vàng" thành điểm tổ chức APEC năm 2027 là chính sách visa cởi mở, đường bay thuận tiện, cơ sở hạ tầng du lịch chất lượng với lợi thế cảnh sắc thiên nhiên hiếm có của đảo ngọc. Thời gian qua, với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp (DN) lớn, Phú Quốc đã từng bước lột xác, trở thành một trong những thiên đường nghỉ dưỡng đẹp nhất thế giới với hàng loạt công trình, sản phẩm đẳng cấp.

Thế nhưng, bên cạnh kỳ vọng tiến lên "mặt tiền" của bản đồ du lịch quốc tế, Phú Quốc đang khiến dư luận lo lắng về tình trạng quá tải nghiêm trọng hệ thống cơ sở lưu trú mỗi khi vào mùa cao điểm. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, ngay khi nhà nước chính thức thông báo nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, từ nhà nghỉ đến khách sạn cao cấp tại đảo ngọc đều đã báo không còn phòng trống. Nhiều cơ sở lưu trú còn hẹn khách đến sau mùng 9 Tết Nguyên đán Bính Ngọ mới nhận khách. Tại An Thới và Gành Dầu - nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp với hàng chục nghìn phòng cũng hết chỗ. Chủ một homestay ở An Thới cho biết gia đình phải làm thêm khoảng 50 phòng lắp ghép với diện tích nhỏ để phục vụ tạm cho khách quen.

Chỉ hơn 1 năm nữa, Phú Quốc sẽ chính thức đăng cai APEC 2027, đánh dấu mốc quan trọng trên hành trình tiến vào bản đồ siêu đô thị đẳng cấp thế giới ẢNH: N.A

Trong khi đó, theo Sở Du lịch An Giang, APEC 2027 dự kiến thu hút ít nhất 12.000 - 15.000 đại biểu quốc tế (chính khách, lãnh đạo tập đoàn lớn, báo chí…). Để phục vụ sự kiện này, đảo ngọc cần bổ sung ít nhất 15 - 20 khách sạn 5 sao, cùng hàng chục phòng Tổng thống và nhiều cơ sở lưu trú 3 - 4 sao phục vụ hậu cần.

Bối cảnh này khiến không ít người liên tưởng đến cuộc khủng hoảng cơ sở lưu trú tại Gyeongju, Hàn Quốc khi tổ chức APEC 2025. Theo Bloomberg, APEC lẽ ra là cơ hội để nước chủ nhà tỏa sáng, nhưng thay vào đó, một số đại biểu đến Gyeongju đã phải loay hoay tìm đường đi và chỗ ở. Khoảng 700 nhà lãnh đạo DN toàn cầu cùng với khoảng 20.000 khách tham quan tề tựu về đây nhưng các lựa chọn về chỗ ở tại Gyeongju khá hạn chế. Cố đô của Hàn Quốc chỉ có một vài khách sạn quốc tế và 35 "phòng suite tổng thống", ngay cả sau khi được nâng cấp vội vàng. Cùng lúc diễn ra APEC, Gyeongju vào mùa cao điểm du lịch mùa thu khiến giá phòng khách sạn tăng vọt đến nỗi Chính phủ Hàn Quốc đã phải can thiệp ghìm giá.

Do có ít lựa chọn khả thi, các nhà tổ chức đã phải chuyển sang sử dụng tàu du lịch, một giải pháp từng được thực hiện tại APEC 2018 ở Port Moresby, Papua New Guinea. Mỗi sáng, hàng trăm quan khách phải xuống tàu và di chuyển gần 1 tiếng đồng hồ đến địa điểm tổ chức hội nghị. "Ít ai ngờ rằng Hàn Quốc, một trong những nền kinh tế phát triển nhất thế giới, lại quay trở lại với cách tiếp cận này", hãng tin quốc tế bình luận.

Câu chuyện Gyeongju cho thấy một thực tế: APEC không đơn giản là xây lên vài trung tâm hội nghị hay các phòng họp cấp cao, mà là bài toán tổng thể về hạ tầng đô thị, lưu trú, giao thông, dịch vụ, hậu cần và trải nghiệm quốc gia. Khi hạ tầng không sẵn sàng, mọi giải pháp ứng phó đều tốn kém và bị động.

Những dự án hạ tầng phục vụ APEC sẽ là “di sản” để Phú Quốc tái định vị thương hiệu trong kỷ nguyên mới ẢNH: N.A

Và trước "bài học nhãn tiền" của Gyeongju, Phú Quốc đang huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng cho sự kiện lịch sử. Hai dự án đang được kỳ vọng nhất hiện nay là Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán chuẩn bị được khởi công. Cụ thể, Khu đô thị Bãi Đất Đỏ được định hướng phát triển như một đô thị hỗn hợp thế hệ mới, với trục đại lộ sở hữu các tòa tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển… Điểm nhấn của Bãi Đất Đỏ là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.000 buồng phòng, quy tụ các thương hiệu khách sạn cao cấp nhất của Marriott, Accor, Hilton, Lotte, Hyatt. Đặc biệt khu này nằm bên cạnh trung tâm hội nghị và cách Cảng hàng không Phú Quốc chỉ từ 15 - 20 phút di chuyển sau khi nâng cấp hạ tầng giao thông.

Trong khi đó, Khu đô thị Núi Ông Quán theo thiết kế là một đô thị sinh thái - đa chức năng, nơi các không gian lưu trú, dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế và văn hóa được tích hợp hài hòa trong cảnh quan đồi núi đặc trưng. Đặc biệt, sau khi hoàn thiện, tại đây sẽ cung cấp 5.200 căn hộ dịch vụ. Quy hoạch giao thông thân thiện môi trường, ưu tiên đi bộ và không gian mở giúp dự án đáp ứng nhu cầu lưu trú dịch vụ cao cấp.

Sau khi hoàn thành, 2 dự án này sẽ hình thành một đô thị vệ tinh lân cận đẳng cấp cao, bọc lót hoàn hảo cho đảo ngọc khi lượng khách đổ dồn về đột biến.

Phú Quốc, chủ nhà của APEC 2027, đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá ẢNH: N.A

Dồn sức, đồng lòng chạy đua tiến độ

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán là 2 trong 11 dự án PPP phục vụ APEC 2027 đang được tỉnh An Giang chạy đua tiến độ. Cả 2 dự án được giao "deadline" 18 tháng để về đích, bằng với thời gian tối thiểu để xây dựng, song đã lãng phí mất 1 tháng vì chưa được giao mặt bằng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ (88,4 ha) cần mặt bằng trước 38 ha, đã được thông báo thu hồi đất từ ngày 7.8.2025 nhưng đến nay phía chủ đầu tư mới nhận được 17 ha đất sạch, chiếm tỷ lệ 19,2%. Có 19 ha đất thuộc khu vực này đang niêm yết 2 phương án dự thảo, còn lại mới đang trong quá trình nhập dữ liệu. Tương tự, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán (21,2 ha) cần 7,6 ha mặt bằng trước, cũng đã có quyết định thông báo thu hồi đất từ 7.8.2025 nhưng mới chỉ hoàn thành 19% giải phóng mặt bằng (GPMB), tương đương 4,2 ha. Không chỉ 2 khu đô thị này, dự án mở rộng Cảng hàng không Phú Quốc và cả Cụm dự án Trung tâm hội nghị APEC ở khu lấn biển Bãi Đất Đỏ cũng đều đang lo không đáp ứng được tiến độ vì vướng mặt bằng.

Trước sức ép tiến độ, UBND đặc khu Phú Quốc đã chỉ đạo quyết liệt công tác trật tự đất đai, tổ chức 1.300 đợt tuần tra, nhiều đợt ra quân, xử lý vi phạm, đồng thời vận động người dân tự nguyện giao đất trước thời điểm đền bù. Chính quyền đặc khu từ đầu năm đến nay đã liên tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, ghi nhận và giải quyết sát sao các vướng mắc, chia 2 dự án trên thành nhiều phân khu với mốc tiến độ cụ thể từ giữa tháng 1 đến hết tháng 2. Các diện tích đã niêm yết phương án, xét duyệt nguồn gốc đất sẽ lần lượt được ban hành quyết định thu hồi trong tháng 1 này; các khu vực còn vướng mắc được ưu tiên xử lý đối với phần liên quan trực tiếp đến Đại lộ APEC, bảo đảm phục vụ thi công các hạng mục trọng điểm.

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh cũng đã chủ động xuống cơ sở, đối thoại trực tiếp để người dân hiểu cụm dự án để làm hạ tầng lưu trú này không đơn thuần phục vụ mục đích thương mại mà là thành phần bắt buộc của hệ sinh thái APEC, thực hiện cấp bách theo Quyết định 948 của Thủ tướng Chính phủ.

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, chỉ rõ: Sau kinh nghiệm 2 lần tổ chức APEC tại Hà Nội và Đà Nẵng, Phú Quốc đã thấy rõ tiềm năng rất lớn để bứt phá, song áp lực cũng rất lớn. Áp lực không chỉ là thời gian, mà là không được sai, không được có lỗi. "Đây là hội nghị quốc tế rất quan trọng, không cho phép được sai và sửa sai. Chỉ 1 năm nữa thôi, không chỉ chủ nhà VN mà các nước cũng sẽ đồng loạt sang đây kiểm tra an ninh an toàn, kiểm tra hạ tầng. Do đó, đây là giai đoạn nước rút mà chúng ta phải dồn toàn bộ lực, cộng hưởng đoàn kết từ toàn bộ hệ thống chính trị tới địa phương, DN, người dân, hoàn thiện cho Phú Quốc một hệ thống hạ tầng, dịch vụ chất lượng cao, thể hiện đẳng cấp và bản sắc của đảo ngọc", TS Võ Trí Thành nhấn mạnh.