Khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc góp phần cung cấp điện cho APEC 2027

Ngày 20.12, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng Trạm biến áp 220kV Phú Quốc, với tổng mức đầu tư gần 878 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Theo ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC, Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế về độ tin cậy, an toàn vận hành và mỹ quan đô thị.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang và Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện nghi thức khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc ẢNH: TRẦN NGỌC

Dự án bao gồm đường dây 220 kV có tổng chiều dài khoảng 18 km, được thiết kế với các giải pháp kỹ thuật tối ưu, phù hợp điều kiện địa hình - đô thị - du lịch của Phú Quốc. Đặc biệt, đoạn tuyến dài khoảng 2,5 km được thi công bằng cáp ngầm, đi qua khu vực Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn bay, an ninh hàng không, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và hoạt động khai thác của sân bay cũng như khu vực lân cận.



Song song đó, Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc được xây dựng với quy mô công suất 3 x 250 MVA, bảo đảm năng lực tiếp nhận và phân phối điện ổn định, có dự phòng dài hạn, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng nhanh của Phú Quốc. Trạm được thiết kế theo hướng tự động hóa cao, sẵn sàng kết nối điều khiển từ xa, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và hiệu quả vận hành hệ thống điện khu vực.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh An Giang (giữa), cùng lãnh đạo EVNSPC trao đổi về dự án Trạm biến áp 220kV Phú Quốc ẢNH: TRẦN NGỌC

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch thường trực tỉnh An Giang cho biết, Trạm biến áp 220kV Phú Quốc là một công trình hạ tầng năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và tăng trưởng bền vững của đặc khu Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.

"Trạm biến áp 220kV Phú Quốc không chỉ là một công trình kỹ thuật đơn thuần, mà còn là mắt xích then chốt trong việc hoàn thiện, nâng cao năng lực lưới điện của Phú Quốc. Đây là giải pháp bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong giai đoạn tới; là yếu tố quan trọng để kết nối, vận hành mạch vòng giữa các nguồn cấp điện, nâng cao độ tin cậy của hệ thống; nền tảng hạ tầng thiết yếu, góp phần đảm bảo cung ứng, an toàn về điện phục vụ cho sự kiện APEC 2027 và các mục tiêu phát triển dài hạn trong giai đoạn phát triển cất cánh tới", ông Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC, phát biểu tại lễ khởi công Trạm biến áp 220 kV Phú Quốc ẢNH: TRẦN NGỌC

Trong hơn 10 năm qua, EVNSPC đã đầu tư nhiều công trình điện mang tính chiến lược, tiêu biểu tại Phú Quốc, như công trình cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc (đóng điện năm 2014) và đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc (đóng điện năm 2022) là 2 công trình vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á, cùng với việc đang triển khai các công trình thành phần, trạm biến áp và đường dây cấp điện áp 110kV đồng bộ trên địa bàn Phú Quốc.