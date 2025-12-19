Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện 9.000 tỉ đồng: Tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cho APEC 2027
Video Thời sự

Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện 9.000 tỉ đồng: Tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cho APEC 2027

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
19/12/2025 08:48 GMT+7

Dự án tuyến tàu điện đô thị đầu tiên với tổng vốn gần 9.000 tỉ đồng được xem là hạ tầng then chốt, không chỉ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 mà còn mở ra hướng phát triển giao thông công cộng bài bản cho Phú Quốc trong những năm tới.

Ngày 19.12.2025, UBND tỉnh An Giang phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công tuyến tàu điện đô thị đầu tiên tại Phú Quốc. Đây là dự án giao thông công cộng quy mô lớn hiếm có trên đảo, với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng về hạ tầng đô thị trong giai đoạn Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Phú Quốc khởi công tuyến tàu điện 9.000 tỉ đồng: Tăng tốc hoàn thiện hạ tầng cho APEC 2027

Theo kế hoạch, tuyến tàu điện đô thị (còn gọi là LRT), sẽ kết nối trực tiếp từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Đây là trục kết nối được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng, phục vụ các hoạt động đối ngoại cấp cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng lớn của du khách và người dân địa phương.

Dự án LRT Phú Quốc giai đoạn 1 được đầu tư theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư. Công trình được triển khai với tiến độ gấp rút, dự kiến hoàn thành trong quý 2/2027 và vận hành trước thời điểm diễn ra APEC 2027 nhiều tháng, nhằm bảo đảm sẵn sàng hạ tầng cho sự kiện quốc tế này.

