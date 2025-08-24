Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2

Thanh Niên
Thanh Niên
24/08/2025 21:59 GMT+7

Các khối diễu binh tại quảng trường Ba Đình đã thể hiện sự trang nghiêm và tự hào dân tộc trong buổi tổng hợp luyện lần 2, tối 24.8.

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 1.

Từ trước khi buổi tổng hợp luyện bắt đầu vào 20 giờ, các khối đứng ở quảng trường Ba Đình đã ra khu vực đứng để chuẩn bị cho buổi lễ

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 2.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 3.

Các khối vào vị trí, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện thứ 2

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 4.

Đúng 20 giờ, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 bắt đầu. Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, biểu tượng cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Ngay sau đó là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các khối diễu bình, diễu hành

ẢNH: TUẤN MINH

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 5.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 6.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 7.

Các khối diễu binh, diễu hành trùng trùng như sóng diễu qua quảng trường Ba Đình, tiến vào đường Hùng Vương nhìn từ trên cao

ẢNH: TUẤN MINH

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 8.

Khối nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình Việt Nam, những chiến sĩ mũ nồi xanh mang niềm tự hào dân tộc vươn ra thế giới, diễu binh qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 9.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 10.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 11.

Các khối chiến sĩ, sĩ quan quân đội diễu binh qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 12.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 13.

Các khối diễu binh đều tăm tắp 

ẢNH: TUẤN MINH

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 14.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 15.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 16.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 17.

Các khối diễu binh bước đều trên đường Hùng Vương

ẢNH: PHÚC BÌNH

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 18.

Xe Chỉ huy và xe Tổ Quân kỳ toàn quân trong đoàn diễu binh, diễu hành

ẢNH: TUẤN MINH

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 19.

Khối quân đội Nga tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 20.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 21.

Khối quân đội Lào và quân đội hoàng gia Campuchia tham gia buổi tổng hợp luyện lần 2

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 22.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 23.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 24.

Hình ảnh các khối quân đội nước ngoài tham gia buổi hợp luyện

ẢNH: TUẤN MINH

Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 25.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 26.
Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2- Ảnh 27.

Rất đông người dân đã xếp hàng từ rất sớm để xem tổng hợp luyện ngày 24.8 và giao lưu với các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80

ẢNH: TUẤN MINH - TRẦN CƯỜNG

Tin liên quan

Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện

Các chiến sĩ giao lưu với nhân dân trước giờ hợp luyện

Trước giờ chính thức diễn ra buổi tổng hợp luyện, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã có màn giao lưu với người dân

Ngắm dàn vũ khí, khí tài tại điểm tập kết hợp luyện

Dàn pháo lễ sẵn sàng khai hỏa, mở màn buổi hợp luyện

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh A80 80 năm Quốc khánh 2.9
