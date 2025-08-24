Các khối diễu binh đều tăm tắp trong buổi tổng hợp luyện thứ 2

Các khối vào vị trí, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện thứ 2
ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Các khối diễu binh, diễu hành trùng trùng như sóng diễu qua quảng trường Ba Đình, tiến vào đường Hùng Vương nhìn từ trên cao
ẢNH: TUẤN MINH
Các khối chiến sĩ, sĩ quan quân đội diễu binh qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình
ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Các khối diễu binh đều tăm tắp
ẢNH: TUẤN MINH
Các khối diễu binh bước đều trên đường Hùng Vương
ẢNH: PHÚC BÌNH
Khối quân đội Lào và quân đội hoàng gia Campuchia tham gia buổi tổng hợp luyện lần 2
ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Hình ảnh các khối quân đội nước ngoài tham gia buổi hợp luyện
ẢNH: TUẤN MINH
Rất đông người dân đã xếp hàng từ rất sớm để xem tổng hợp luyện ngày 24.8 và giao lưu với các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành A80
ẢNH: TUẤN MINH - TRẦN CƯỜNG
