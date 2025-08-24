Đây là 15 khẩu pháo lễ 105 mm được Lữ đoàn Pháo binh 45 vận chuyển về sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ các chương trình tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức ngày Quốc khánh 2.9.

Xem dàn pháo lễ khai hỏa, mở màn buổi hợp luyện diễu binh A80

Toàn đội pháo lễ được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Khi làm nhiệm vụ, trung đội 1 sẽ bắn 5 loạt, bốn trung đội còn lại bắn 4 loạt, bảo đảm nhịp nhàng, đồng bộ.

Mỗi khẩu pháo có ba pháo thủ trực tiếp vận hành gồm: pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn khoảng 3 giây.

Các chiến sĩ được tuyển chọn trong lữ đoàn là những người có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện.

Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, rất đông người dân tới từ sớm để theo dõi các pháo thủ luyện tập.