Xem dàn pháo lễ khai hỏa, mở màn buổi hợp luyện diễu binh A80
Video Thời sự

Nguyễn Anh
24/08/2025 21:07 GMT+7

Vào lúc 20 giờ ngày 24.8.2025, dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) khai hỏa, bắt đầu buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Đây là 15 khẩu pháo lễ 105 mm được Lữ đoàn Pháo binh 45 vận chuyển về sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ các chương trình tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức ngày Quốc khánh 2.9.

Toàn đội pháo lễ được biên chế thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Khi làm nhiệm vụ, trung đội 1 sẽ bắn 5 loạt, bốn trung đội còn lại bắn 4 loạt, bảo đảm nhịp nhàng, đồng bộ.

Mỗi khẩu pháo có ba pháo thủ trực tiếp vận hành gồm: pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Tốc độ yêu cầu với mỗi lần nạp đạn khoảng 3 giây.

Các chiến sĩ được tuyển chọn trong lữ đoàn là những người có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện.

Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, rất đông người dân tới từ sớm để theo dõi các pháo thủ luyện tập.

Hàng ngàn người dựng lều, đội mưa chờ xem hợp luyện diễu binh A80

Chiều tối 24.8, bất chấp cơn mưa lớn, hàng ngàn người dân từ nhiều tỉnh thành đã đổ về trung tâm Hà Nội, kiên nhẫn chờ đợi buổi tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Cả nhà đi xem hợp luyện diễu binh từ 5 giờ sáng: 'Ở đây đến mai cũng được'

