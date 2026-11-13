Các khu công nghiệp từng gặp khó vì lao động rời TP.HCM, giờ ra sao?

Thị trường lao động TP.HCM lấy lại đà tăng trưởng

Hơn 1 năm trước, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng lao động nhập cư rời TP.HCM, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại một số khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.

Ngày 12.11, trong văn bản trả lời Báo Thanh Niên về tình hình thị trường lao động hiện nay, Sở Nội vụ cho biết thị trường lao động TP.HCM đã lấy lại đà tăng trưởng ổn định.

Theo Sở Nội vụ, kết quả này đến từ sự phục hồi tích cực của hoạt động sản xuất, kinh doanh, cùng các chính sách đồng bộ của thành phố về an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở và kết nối cung - cầu lao động liên vùng.

Lực lượng lao động ngoại tỉnh quay trở lại và gia nhập thị trường lao động TP.HCM duy trì ở mức khả quan, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các ngành công nghiệp trọng điểm, thương mại, dịch vụ, xây dựng và logistics.

Đáng chú ý, tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn như: Khu chế xuất Linh Trung, Khu công nghiệp Bình Chiểu, cũng như vùng giáp ranh kết nối lao động là khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần, tình trạng thiếu hụt lao động trên diện rộng đã được khắc phục.

Nhu cầu tuyển dụng vẫn diễn ra thường xuyên, phục vụ mục tiêu mở rộng đơn hàng vào cuối năm và bù đắp biến động nhân sự tự nhiên.

Tình trạng thiếu hụt lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất TP.HCM đã được khắc phục ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù tình trạng thiếu hụt trên diện rộng đã được khắc phục, Sở Nội vụ cho biết cung - cầu lao động vẫn phân hóa tại một số doanh nghiệp đặc thù.

Cạnh tranh thu hút và giữ chân người lao động vẫn xuất hiện ở các vị trí đòi hỏi tay nghề kỹ thuật cao, cũng như những ngành thâm dụng lao động có ca kíp và cường độ làm việc cao.

TP.HCM triển khai nhóm giải pháp giữ chân, kết nối lao động

Để thu hút, ổn định nguồn nhân lực và hạn chế thiếu hụt lao động dịp cuối năm, Sở Nội vụ cho biết, TP.HCM tập trung vào nhà ở, phúc lợi và kết nối việc làm.

Thứ nhất, tăng nguồn cung nhà ở xã hội với chỉ tiêu đến năm 2030 là 199.400 căn. Hết quý 3/2026, TP.HCM đã đưa vào sử dụng 2.283 căn; 25 dự án với 22.900 căn đang thi công. Thành phố dự kiến hoàn thành chỉ tiêu 9.000 căn Chính phủ giao trong năm 2026. Doanh nghiệp cũng được khuyến khích cải thiện tiền lương, phụ cấp và phúc lợi.

Thứ hai, các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức phiên giao dịch trực tiếp, trực tuyến; phối hợp với địa phương, khu công nghiệp và khu chế xuất để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người tìm việc, sinh viên mới ra trường và quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

Thứ ba, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của 11 tỉnh, thành, chia sẻ dữ liệu tuyển dụng và bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ kết nối lao động.

Cuối cùng, TP.HCM đề nghị nhà thầu, doanh nghiệp tuyển người thi công dự án công khai vị trí, số lượng và mức lương trên Sàn giao dịch việc làm.