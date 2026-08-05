Các màu sắc trên Google Maps nói gì về tình trạng giao thông?

Mặc dù đôi khi vẫn gặp phải một số vấn đề, Google Maps vẫn là một ứng dụng điều hướng hữu ích, cung cấp chỉ dẫn đường đi và lộ trình cho người dùng. Qua nhiều năm, giao diện người dùng và khả năng sử dụng của ứng dụng đã được cải thiện đáng kể, cùng với việc bổ sung nhiều tính năng mới trong năm nay, bao gồm thông tin giao thông và định tuyến dự đoán.

Google Maps có cách biểu thị màu sắc thông minh mà người dùng nên biết ẢNH: K. VĂN

Một trong những tính năng nổi bật của Google Maps là hệ thống màu sắc cầu vồng được sử dụng để hiển thị mật độ giao thông. Ứng dụng không chỉ cung cấp các chỉ báo trực quan giúp người dùng nhận biết các loại đường như đường bộ, đường cao tốc, đường hầm hay đường sắt, mà còn sử dụng màu sắc cụ thể để cảnh báo tình trạng ùn tắc trên tuyến đường mà người lái xe dự định đi.

Khi dữ liệu giao thông không khả dụng, tất cả các con đường và xa lộ sẽ được hiển thị bằng màu xám. Các đường phố và đường nhánh thường có màu xám nhạt, trong khi các đường chính và xa lộ được thể hiện bằng màu xám đậm hơn. Đường sắt cũng được hiển thị bằng màu xám nhạt, với các đường mỏng hơn và các đường gạch ngang để giống với đường ray thực tế.

Cách bật dữ liệu giao thông trên Google Maps

Để bật dữ liệu giao thông, người dùng chỉ cần nhấp vào nút "Lớp" trên màn hình Google Maps và chọn "Giao thông". Khi dữ liệu có sẵn, mật độ giao thông sẽ được hiển thị bằng các màu sắc khác nhau:

Màu xanh lá cây: Tình huống lý tưởng, cho thấy giao thông đang di chuyển thông suốt, không có ùn tắc hoặc chỉ có rất ít.

Màu vàng/cam: Giao thông vẫn đang di chuyển nhưng với tốc độ chậm hơn bình thường. Màu vàng biểu thị tình trạng thông thoáng hơn, trong khi màu cam cho thấy có thể xảy ra ùn tắc ngắn hoặc tình trạng dừng-chạy liên tục.

Màu đỏ: Đây là cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng giao thông đông đúc. Màu đỏ cho thấy thời gian di chuyển chậm hơn, thường do ùn tắc, công trình xây dựng hoặc sự cố trên đường. Đoạn đường màu đỏ tiêu chuẩn thường chỉ ra tình trạng dừng-chạy liên tục, trong khi màu đỏ đậm hơn cho thấy sự chậm trễ nghiêm trọng và khả năng ùn tắc hoàn toàn.

Màu xanh lam: Không phải là chỉ báo giao thông mà là chỉ dẫn tuyến đường. Màu xanh lam đậm được sử dụng cho các tuyến đường ưu tiên hoặc đã chọn, trong khi màu xanh lam nhạt hơn được dùng cho các tuyến đường thay thế được đề xuất.

Với những tính năng này, Google Maps không chỉ giúp người dùng tìm đường mà còn hỗ trợ họ tránh được những tình huống giao thông khó khăn.