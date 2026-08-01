Vì sao thời gian dự kiến đến nơi trên Google Maps đổi màu liên tục?

Khi sử dụng các ứng dụng dẫn đường như Google Maps hay Waze, người dùng thường thấy nhiều chỉ báo trực quan xuất hiện. Bên cạnh các ký hiệu chiếc lá hay đường nét đứt, con số hiển thị thời gian dự kiến đến nơi (ETA) cũng liên tục đổi màu. Chỉ số thời gian này được cập nhật theo thời gian thực dựa trên tình hình giao thông thực tế. Việc thay đổi màu sắc của các con số có thể khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu trong lần đầu trải nghiệm.

Vì sao thời gian ETA trên Google Maps đổi màu liên tục?

Theo BGR, thực chất, việc đổi màu chỉ số ETA giúp người lái xe nhanh chóng nhận biết điều kiện di chuyển trên toàn tuyến đường. Quy chuẩn giao diện này được thiết kế tương đối đơn giản và trực quan để người dùng dễ dàng theo dõi. Màu xanh lá cây biểu thị lộ trình hoàn toàn thông thoáng và không gặp bất kỳ sự cố hay trễ chuyến nào. Trong khi đó, màu cam cảnh báo tình trạng tắc đường nhẹ hoặc xuất hiện các sự kiện có thể gây chậm trễ.

Thời gian dự kiến đến nơi thường thay đổi màu sắc liên tục ẢNH: GEMINI AI

Nếu con số ETA chuyển sang màu đỏ, lộ trình của bạn đang gặp phải tình trạng giao thông đông đúc hơn bình thường. Trường hợp này thường xảy ra do các công trình đang thi công hoặc tai nạn dẫn đến khả năng cao phải dừng xe. Nhìn chung, các tông màu đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo nhanh về những gì đang diễn ra phía trước. Người dùng có thể dựa vào đó để chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển cho phù hợp với thực tế.

Hệ thống màu sắc vốn là một phần cốt lõi trong ngôn ngữ thiết kế trực quan của Google Maps. Các con đường hiển thị trên bản đồ cũng sẽ thay đổi màu sắc dựa theo các chỉ báo điều kiện khác nhau.

Các gam màu trên ứng dụng luôn tuân theo nguyên tắc: xanh cho an toàn, cam cảnh báo và đỏ đại diện cho nguy hiểm. Độ đậm nhạt của màu sắc cũng phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình trạng tắc nghẽn giao thông. Màu đỏ thẫm báo hiệu mức độ ùn tắc tồi tệ nhất, nơi các phương tiện gần như phải nhích từng chút một. Việc chú ý đến ý nghĩa của các gam màu sẽ giúp trải nghiệm di chuyển của bạn an toàn và thuận tiện hơn.