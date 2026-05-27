Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Các nghị sĩ Mỹ kỳ cựu bất ngờ bị mất ghế tại Texas

Vi Trân
Vi Trân
27/05/2026 09:02 GMT+7

Hạ nghị sĩ kỳ cựu Al Green tại bang Texas (Mỹ) đã bị đồng nghiệp trẻ tuổi cùng đảng Dân chủ đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 26.5, trong khi thượng nghị sĩ John Cornyn của đảng Cộng hòa cũng nhận thất bại.

Hạ nghị sĩ Al Green (79 tuổi) đã giữ được chiếc ghế trong 11 nhiệm kỳ và đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 12 tại đợt bầu cử năm nay. Tuy nhiên, quận bầu cử số 9 của ông đã bị thay đổi sau nỗ lực vẽ lại bản đồ bầu cử thành công của phe Cộng hòa tại Texas, khiến khu vực của ông nghiêng về phía đảng Cộng hòa nhiều hơn.

Do đó, ông Green đã quyết định tranh cử tại quận bầu cử số 18 ở thành phố Houston, nơi được cho là an toàn hơn vì có cử tri nghiêng nhiều về phía đảng Dân chủ. Tuy nhiên, đối đầu với ông Al Green trong cuộc bầu cử sơ bộ tại đây là hạ nghị sĩ Christian Menefee (38 tuổi), người mới trở thành thành viên quốc hội hồi tháng 2 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt để thay thế cố hạ nghị sĩ Sylvester Turner qua đời vào năm ngoái.

Các nghị sĩ Mỹ kỳ cựu bất ngờ bị mất ghế tại Texas - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green la hét trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc thông điệp liên bang tại Hạ viện hồi năm 2025

ẢNH: REUTERS

Theo NBC News, trong kết quả bầu cử vòng 1 vào ngày 3.3, ông Menefee giành 46% phiếu bầu trong khi ông Green được 44% phiếu.

Do cả hai đều không giành được quá bán, cuộc bầu cử vòng 2 được tiến hành và theo kết quả dự phóng, ông Menefee đã giành chiến thắng.

Ông Green đã phục vụ tại Hạ viện Mỹ trong hơn 2 thập niên, là một trong những nhân vật chỉ trích Tổng thống Donald Trump gay gắt nhất. Ông Green từng bị mời ra ngoài vì làm gián đoạn bài phát biểu thông điệp liên bang của ông Trump tại đây vào năm 2025.

Ông Green và ông Menefee đều lấy việc chống đối ông Trump làm trọng tâm tranh cử. Theo NBC News, ông Menefee từng là chưởng lý quận và cho biết văn phòng của ông nhiều lần khởi kiện chính quyền ông Trump.

Các nghị sĩ Mỹ kỳ cựu bất ngờ bị mất ghế tại Texas - Ảnh 2.

Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton, ứng viên tranh cử vào Thượng viện, vận động cử tri hồi tháng 5

ẢNH: AP

Trong một diễn biến khác đáng chú ý cũng tại Texas, Tổng chưởng lý bang Ken Paxton đã giành chiến thắng trước đương kim thượng nghị sĩ John Cornyn trong cuộc bầu cử sơ bộ phía đảng Cộng hòa cho chiếc ghế của ông Cornyn, theo AP.

Các nghị sĩ Mỹ kỳ cựu bất ngờ bị mất ghế tại Texas - Ảnh 3.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn phát biểu bên cạnh gia đình sau khi thất bại trong nỗ lực tái cử

ẢNH: AP

Chiến thắng này của ông Paxton khiến ông Cornyn trở thành thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm đầu tiên từ Texas không thể trở thành ứng viên để tái cử. Ông Cornyn là thượng nghị sĩ kỳ cựu với 4 nhiệm kỳ, trong khi ông Paxton có sự ủng hộ của Tổng thống Trump.

Theo AP, ông Paxton sẽ đối đầu với ứng viên của đảng Dân chủ James Talarico, hạ nghị viên bang Texas, trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Tin liên quan

Đảng Dân chủ gặp bất lợi trong cuộc đua vẽ bản đồ bầu cử

Đảng Dân chủ gặp bất lợi trong cuộc đua vẽ bản đồ bầu cử

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 15.5 đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của đảng Dân chủ tại bang Virginia.

Hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa cùng lúc chịu sóng gió

Ván cược của đảng Cộng hòa

Khám phá thêm chủ đề

nghị sĩ Mỹ Al Green John Cornyn Vẽ lại bản đồ bầu cử đảng Cộng hòa Đảng dân chủ bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận