Các sàn áp thuế phí mới, thanh lọc cực mạnh

Mua sắm online vẫn tăng trưởng mạnh dù được siết chặt về chất lượng và thuế phí ẢNH: T.N

Cuộc đua giữa TikTok Shop và Shopee

Theo báo cáo mới nhất do nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric.vn công bố, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) quý 3/2025 ghi nhận tăng trưởng ổn định, song cơ cấu cạnh tranh giữa các sàn tiếp tục biến động. Shopee vẫn dẫn đầu thị trường với 56% thị phần, dù chỉ ghi nhận mức tăng trưởng doanh số nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy dấu hiệu Shopee đã chững lại trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng. TikTok Shop duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với 69% doanh số, giúp thị phần mở rộng từ 30% lên 41%, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mô hình "mua sắm kết hợp giải trí". Lazada giữ thị phần ổn định ở mức 3%, cho thấy khả năng duy trì tệp người dùng cốt lõi. Trong khi đó, Tiki tiếp tục thu hẹp thị phần, với mức giảm doanh số đáng kể đến 80%, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường TMĐT.

Dù chỉ chiếm 2,64% tổng số shop, các shop Mall lại đóng góp tới 35,7% tổng doanh số trên hai nền tảng Shopee và TikTok Shop trong quý 3/2025, cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của nhóm cửa hàng chính hãng đối với hành vi mua sắm trực tuyến.

Cụ thể, TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với 51,89% số lượng Shop Mall và tăng trưởng doanh số 114,72%, thể hiện tốc độ mở rộng nhanh và sức hút của mô hình mua sắm kết hợp nội dung giải trí. Trong khi đó, Shopee ghi nhận số lượng Shop Mall giảm 38,12%, nhưng doanh số vẫn tăng nhẹ 6,54%, phản ánh hiệu quả tối ưu hóa hoạt động của các cửa hàng chính hãng. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ chính sách kiểm soát chất lượng khắt khe hơn và việc siết chặt tiêu chuẩn tham gia Shopee Mall, hướng tới nâng cao trải nghiệm người dùng.

"Ốp lưng iPhone" được tìm kiếm nhiều nhất Trong quý 3/2025, các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên sàn TMĐT tập trung vào các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu và thời trang, với "ốp lưng iPhone" dẫn đầu hơn 10 triệu lượt tìm kiếm, tiếp theo là "dép nữ", "áo" và "túi xách nữ". Các từ khóa như "áo phông nữ, "áo khoác", "giày thể thao nữ và "balo" cũng nằm trong nhóm đầu, thể hiện sức mua ổn định của ngành thời trang - phụ kiện. Bên cạnh đó, từ khóa "tai nghe bluetooth" cho thấy nhu cầu mạnh ở nhóm thiết bị công nghệ, phản ánh xu hướng tiêu dùng đa dạng giữa hàng cá nhân và đồ điện tử trong giai đoạn này.

Chính sách thay đổi, kinh doanh sẽ ra sao?

Các mặt hàng và từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên sàn TMĐT trong quý 3/2025 ẢNH: METRIC

Theo Metric, trong quý 3/2025, các sàn thương mại điện tử áp dụng nhiều thay đổi về chính sách phí. Cụ thể, từ ngày 3.9.2025, TikTok Shop bắt đầu tính phí vận chuyển chiều đi tối đa 40.000 đồng/đơn trong các trường hợp đơn hàng giao không thành công hoặc khách hoàn trả hàng (nhà bán vẫn có thể khiếu nại trong vòng 7 ngày nếu lỗi thuộc về đơn vị vận chuyển để được hoàn phí). Một số trường hợp đặc biệt như trả hàng một phần hoặc tự vận chuyển sẽ được miễn phí. Chính sách này giúp tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người bán, đồng thời khuyến khích nhà bán chuyên nghiệp hóa quy trình quản lý đơn hàng. Tuy nhiên, việc tăng chi phí vận chuyển và yêu cầu kiểm soát đơn hàng chặt chẽ hơn cũng tạo áp lực tài chính và vận hành, đặc biệt với các shop có biên lợi nhuận thấp.

Đối với sàn Shopee, chính sách cập nhật tháng 9.2025 đã tăng thêm phí, dừng chương trình Freeship Xtra Plus và khuyến khích bán hàng qua livestream. Theo đó, từ ngày 8.9.2025, Shopee chính thức điều chỉnh mức phí cố định và tổng phí cơ bản áp dụng cho người bán thuộc Shopee Mall, đồng thời ngừng cung cấp dịch vụ hỗ trợ ưu đãi phí vận chuyển và gói Freeship Xtra Plus. Tiếp đó, từ 15.9, Shopee bổ sung ưu đãi đặc biệt cho gói Voucher Xtra - tập trung vào livestream và video với mức giảm giá lên tới 25%/tuần, đồng thời chấm dứt gói Content Xtra.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, theo quy định mới, các sàn TMĐT trong và ngoài nước có chức năng thanh toán phải thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng. Chính sách này nhằm minh bạch hóa doanh thu, chống thất thu thuế và thúc đẩy hoạt động kinh doanh online tuân thủ pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý như Bộ Công thương và Tổng cục Thuế phối hợp tăng cường giám sát các sàn TMĐT xuyên biên giới, đặc biệt với các nền tảng nước ngoài như TikTok Shop, Amazon, và Alibaba, yêu cầu báo cáo dữ liệu giao dịch, doanh thu và người bán định kỳ. Những động thái này thể hiện nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng môi trường thương mại điện tử công bằng, minh bạch, đảm bảo nguồn thu ngân sách. Những chính sách này đã tác động lên các shop nhỏ lẻ, thống kê cho thấy thị trường TMĐT vẫn có sự tăng trưởng mạnh nhưng trong nội tại đã có sự dịch chuyển: Số cửa hàng hiện tại khoảng 566.400, giảm gần 2,4% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 13.593 cửa hàng phải rời đi. Ngược lại, những thay đổi này mang tính tích cực, các shop mall có thế mạnh về nội dung và livestream có cơ hội tăng doanh thu nhanh nhờ hệ thống voucher giảm sâu và chiến lược marketing linh hoạt, trong khi người mua vẫn được hưởng lợi từ chính sách freeship toàn sàn.

Trong quý 4/2025, dự báo doanh số TMĐT sẽ đạt 105.000 tỉ đồng và sản lượng khoảng 1,069 triệu sản phẩm, tăng lần lượt 1,35% và 8,14% so với quý 3/2025. Theo Metric, đà tăng trưởng trong quý cuối năm được thúc đẩy nhờ các chiến dịch khuyến mãi lớn mùa lễ hội vào các ngày đặc biệt như 11.11, 12.12 và dịp mua sắm cuối năm, cùng với xu hướng tiêu dùng tăng mạnh ở nhóm hàng điện tử, gia dụng và thời trang. Ngoài ra, sự phát triển của các kênh bán hàng đa nền tảng, đặc biệt là livestream và các chiến dịch flash sale trên các sàn TMĐT tiếp tục góp phần mở rộng quy mô thương mại trên sàn.



