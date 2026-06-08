Cách đăng ký khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa cùng 4 trường THCS khác

Học sinh làm bài khảo sát lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo đó, từ ngày 9.6, phụ huynh học sinh truy cập hệ thống tuyển sinh đầu cấp TP.HCM tại địa chỉ: https://www.tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, căn cứ theo nguyện vọng tham gia khảo sát tuyển sinh lớp 6, thực hiện đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn đăng tải trên cổng thông tin điện tử của từng trường.

Trong đó, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh lớp 6 với điều kiện dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM, có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên ở năm học lớp 5. Sở GD-ĐT sẽ tổ chức khảo sát tương tự như những năm trước.

Phụ huynh đăng ký trực tuyến, sau đó nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp từ ngày 9 đến ngày 14.6. Chi tiết về hồ sơ đăng ký khảo sát, phụ huynh học sinh tham khảo theo đường dẫn: https://thcsthpttrandainghia.edu.vn/thong-bao-ve-tuyen-sinh-vao-lop-6-truong-thcs-va-thpt-tran-dai-nghia-nam-hoc-2026-2027.

Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng) cũng tuyển 350 học sinh với điều kiện tương tư như Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến ngày 11.6, sau đó nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường từ ngày 13 đến ngày 14.6. Chi tiết về hồ sơ đăng ký khảo sát, phụ huynh học sinh tham khảo theo đường dẫn: https://thcstranquoctoanq2.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-dau-cap/ke-hoach-to-chuc-khao-sat-danh-gia-nang-luc-hoc-sinh-lop-6-vao-truong-thcs-tran/ct/104950/751914.

Tương tự, Trường THCS Bình Thọ (P.Thủ Đức), tuyển 315 học sinh với cùng điều kiện trên. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến 16 giờ 30 ngày 11.6 sau đó nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường từ ngày 13 đến ngày 15.6. Chi tiết về hồ sơ đăng ký khảo sát, phụ huynh học sinh tham khảo theo đường dẫn: https://thcsbinhtho.hcm.edu.vn/tuyen-sinh-lop-6/ke-hoach-to-chuc-khao-sat-danh-gia-nang-luc-hoc-sinh-lop-6-vao-truong-trung-hoc/ctfull/101700/751864.

Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú) tuyển 420 học sinh. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến 16 giờ 30 ngày 11.6, sau đó nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường từ ngày 12 đến ngày 14.6. Chi tiết về hồ sơ đăng ký khảo sát, phụ huynh học sinh tham khảo theo đường dẫn: https://www.facebook.com/thcshoaluq9.

Trường THCS Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng) tuyển 290 học sinh. Điều kiện học sinh tham gia dự tuyển phải đạt mức "Hoàn thành xuất sắc" ở lớp 5; điểm kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 4 và lớp 5 của hai môn toán và tiếng Việt đều từ 9 điểm trở lên. Phụ huynh học sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 9 đến ngày 14.6.

Theo quy định, các trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú), Bình Thọ (P.Thủ Đức), Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng), Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng) tổ chức khảo sát thống nhất theo lịch chung như sau:

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết Sở sẽ tổ chức kỳ khảo sát, bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát và chấm bài, phúc khảo. Đồng thời vận dụng các quy định tại công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 10 của TP để đảm bảo kỳ khảo sát được thực hiện khách quan, chính xác và công bằng.

Với các trường THCS tổ chức khảo sát lớp 6 thuộc UBND các phường quản lý như nêu trên, Sở GD-ĐT sẽ xây dựng đề bài khảo sát và hỗ trợ chuyên môn nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan. UBND phường chịu trách nhiệm công tác coi khảo sát, chấm bài và giải quyết phúc khảo (nếu có), đảm bảo quy trình được thực hiện một cách nghiêm túc, chính xác và công bằng.

Sở GD-ĐT công bố nội dung bài khảo sát lớp 6 năm học 2026-2027 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa: Bài khảo sát năng lực: 90 phút, gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút) Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe hiểu, đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh.

Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt. Các trường THCS Trần Quốc Toản, Bình Thọ, Hoa Lư, Nguyễn An Ninh tổ chức khảo sát: Bài khảo sát năng lực: 90 phút, gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm: 20 câu trắc nghiệm (làm trong thời gian 30 phút) Phần tự luận (làm trong thời gian 60 phút) gồm 3 phần: Khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh. Đây là phần khác với bài khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, khi không có phần nghe hiểu.

Khảo sát năng lực toán học và tư duy logic: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.

Khảo sát năng lực đọc hiểu và làm văn: học sinh làm bài bằng tiếng Việt.



