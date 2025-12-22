Cách lấy điểm để trở thành công dân số tích cực

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số. Dự thảo do Bộ Công an tham mưu Chính phủ xây dựng, dựa trên các quy định pháp luật và theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

3 mức xếp hạng công dân số

Trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số. Đây là một chính sách hoàn toàn mới, chưa từng được quy định.

Nếu nghị quyết được thông qua, người dân sẽ được xếp hạng theo điểm công dân số ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Mục đích xây dựng hệ thống điểm công dân số được Bộ Công an đưa ra nhằm tạo cơ chế đo lường và khuyến khích người dân tích cực tham gia môi trường số.

Việc gắn điểm số với các lợi ích cụ thể cũng nhằm thúc đẩy người dân chủ động cập nhật dữ liệu, sử dụng dịch vụ số an toàn và đóng góp xây dựng xã hội.

Bộ Công an khẳng định điểm công dân số không áp dụng để xử phạt hay hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Hành vi vi phạm pháp luật sẽ được xử lý theo quy định hiện hành và trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể cảnh báo hoặc tạm dừng cộng điểm cho đến khi khắc phục xong.

Thang điểm xếp loại công dân số

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất phân thành 3 loại công dân số tích cực (từ 350 điểm trở lên), công dân số cơ bản (từ 100 - 349 điểm) và dưới 100 điểm chưa xếp hạng.

Khi trở thành công dân số tích cực, người dân sẽ được giảm từ 10 - 100% đối với 127 loại thuế, phí. Trong đó, các thủ tục hành chính phổ biến như đăng ký kết hôn, cư trú, khai sinh, khai tử, cấp phép xây dựng, cấp giấy phép lái xe, cấp lại thẻ căn cước… sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Làm thế nào để trở thành công dân số tích cực?

Để trở thành công dân số, điều đầu tiên người dân phải được cấp tài khoản định danh điện tử trên VNeID, có khả năng sử dụng dịch vụ công và dịch vụ số an toàn, có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Dự thảo quy định người dân hoàn tất hồ sơ VNeID đạt 100% sẽ được cộng 100 điểm và mặc định trở thành công dân số cơ bản.

Ngoài ra, người dân cũng có thể kiếm điểm từ các hoạt động như góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tương tác với đại biểu Quốc hội, tham gia khảo sát của cơ quan nhà nước, phản ánh kiến nghị, sử dụng mạng xã hội trên VNeID, sử dụng dịch vụ y tế số trên VNeID, hoàn thành khóa học bình dân học vụ số…

Sau khi lấy ý kiến, nghị quyết nếu được thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến ngày 28.2.2027.

Các hoạt động được cộng điểm công dân số: