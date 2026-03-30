Cách tính điểm, học phí tại trường sư phạm

Sáng 29.3, hơn 2.000 học sinh (HS) lớp 12 của các trường THPT các xã trên địa bàn H.Đức Trọng cũ (Lâm Đồng), tham gia chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Lâm Đồng tổ chức tại Trường THPT Đức Trọng.

C ÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM HỌC PHÍ RA SAO ?

Có mặt tại chương trình, Thanh Nhàn, HS lớp 12 Trường THPT Chu Văn An, mong muốn được biết rõ hơn về cách tính điểm đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. "Em có thể tự ôn thi được không? Ngành sư phạm được miễn học phí, vậy các ngành ngoài sư phạm thì học phí ra sao?", Thanh Nhàn đặt câu hỏi.

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường năm nay được tổ chức thành 3 đợt. "Thí sinh chỉ cần chọn thi một môn phù hợp và là thế mạnh của các bạn, tỷ trọng điểm môn này chiếm 50% nếu là toán hoặc văn. Hai môn còn lại xét điểm trung bình 6 học kỳ, chiếm 25% mỗi môn. Nếu môn thi năng lực không phải toán hoặc văn thì 2 môn còn lại trong học bạ, trong đó phải có môn toán hoặc văn, tỷ lệ điểm là 35%, môn thứ 3 là 15%. Kiến thức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt tập trung vào chương trình THPT, chủ yếu lớp 11, 12 và các em hoàn toàn có thể tự ôn luyện", tiến sĩ Huỳnh Trung Phong thông tin.

Tiến sĩ Phong lưu ý thêm nhiều em hay nhầm lẫn giáo dục học, quản lý giáo dục, tâm lý giáo dục cũng là ngành sư phạm trong khi những ngành này là ngoài sư phạm. Vì vậy, thí sinh cần lưu ý để không bị nhầm lẫn khi đăng ký 5 nguyện vọng đầu tiên dành cho sư phạm. "Nếu yêu thích các ngành này và các ngành ngoài sư phạm khác, các em có thể đăng ký từ nguyện vọng thứ 6", tiến sĩ Phong nói và cho hay, ngành ngoài sư phạm tại trường áp dụng mức học phí quy định đối với trường công lập: khoảng 16 - 20 triệu đồng/năm (mỗi năm 2 học kỳ).

Bảo Duy, HS lớp 12A3 Trường THPT Chu Văn An, đặt câu hỏi: "Ngành sư phạm sử Trường ĐH Đà Lạt có áp dụng công nghệ vào giảng dạy hay không? Học phí ngành khác ngoài sư phạm có cao?".

Tiến sĩ Đỗ Văn Toản, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Đà Lạt, cho biết năm 2026 chỉ tiêu cho khối ngành sư phạm gồm 9 ngành của trường là 600 (năm ngoái là 420) và không xét tuyển bằng học bạ ở khối ngành này.

"Không chỉ sư phạm sử mà các ngành khác đều có học phần bắt buộc về trí tuệ nhân tạo, được áp dụng từ năm học 2025 - 2026. Trường cũng đưa nhiều môn học liên quan đến kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo nhằm giúp các em đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Ngoài ra, trường có chiến lược đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường. Sư phạm sử hiện cũng nhiều thí sinh đăng ký. Học phí các ngành ngoài sư phạm tại trường khoảng 15 - 16 triệu đồng/năm", tiến sĩ Toản nói.

K HÔNG HỌC GIỎI TOÁN CÓ THỂ HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ?

Một HS của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đức Trọng nêu thắc mắc khá thú vị: "Từ nhỏ em có ước mơ trở thành hacker nhưng sau này em nghĩ chắc là mình thích học ngành công nghệ thông tin. Em thích cảm giác được tự tay gõ những dòng code trên màn hình máy tính, tò mò với những kiến thức mới... Nhưng em thấy nhiều người nói muốn học ngành này phải giỏi toán, nếu em không giỏi toán thì có học được không?".

PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật, Trường ĐH Việt Đức, khuyến khích HS có thể tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ để trở thành một "hiệp sĩ mạng" thay vì hacker. "Công nghệ thông tin đòi hỏi người học có nền tảng về toán, vì môn toán rất quan trọng với ngành này. Khi vào ĐH, các em còn được học về toán căn bản, toán cao cấp... nên nếu học lực môn toán của em đạt khoảng 8 điểm sẽ học rất tốt. Tuy nhiên, nếu em có đam mê và nắm được kiến thức toán ở bậc THPT, khi vào ĐH có sự chăm chỉ, nỗ lực dưới sự hướng dẫn của giảng viên, em vẫn có thể theo đuổi ngành học này", PGS-TS Dương nói.

"Với thí sinh có học lực khá mà đam mê ngành học này, các em vẫn có thể trúng tuyển nếu có chiến lược chọn tổ hợp môn, phương thức xét tuyển phù hợp. Bên cạnh đó, các em nên chọn các trường có chương trình đào tạo mang tính ứng dụng cao thì điểm chuẩn sẽ nhẹ nhàng hơn. Hoặc ngoài công nghệ thông tin, các em có thể tìm hiểu các ngành gần, liên quan như hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo... theo hướng ứng dụng", tiến sĩ Bùi Thanh Khiết, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một, tư vấn.