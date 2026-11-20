Trong vụ làm giả 164 hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, Viện KSND TP.Bắc Ninh truy tố 37 người ở nhóm tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức với cùng cáo buộc dùng bệnh án giả để xin hoãn chấp hành án phạt tù hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Trong số này, Viện KSND TP.Bắc Ninh xác định bị can Nguyễn Hữu Dương đã dùng nhiều chiêu trò để được hoãn chấp hành án.

Các bị can trong vụ án (bên phải) ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, ngày 27.9.2010, Dương bị TAND TP.Hà Nội xử phúc thẩm và phạt 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đầu năm 2011, tòa địa phương đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Dương.

Tuy nhiên, do chưa muốn chấp hành án, từ năm 2011 đến 2024, thông qua các mối quan hệ, Dương đã nhiều lần thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở các quận cũ của TP.Hà Nội, như: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàng Mai.

Trong khoảng thời gian này, Dương nhiều lần được tòa án tại các quận nói trên ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù với những lý do khác nhau, trong đó có nhiều lần với lý do đang điều trị lao phổi.

Bị tòa bác đề nghị hoãn thi hành án

Đến tháng 6.2024, do vẫn chưa muốn chấp hành án tù, Dương liên hệ với ông Phạm Khắc Hà, cựu Phó trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP.Hà Nội (đã mất). Sau khi trao đổi, ông Hà đồng ý và giới thiệu Dương gặp Đỗ Văn Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP.Hà Nội, để nhờ thực hiện các thủ tục xin hoãn chấp hành án.

Tuấn hướng dẫn Dương, nếu muốn được hoãn chấp hành án thì phải có hồ sơ bệnh án thể hiện mắc bệnh lao phổi nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó, Tuấn dặn Dương đến Bệnh viện Phổi Hà Nội làm thủ tục, khi đến cổng viện sẽ có người đón và đưa đi làm thủ tục.

Theo hướng dẫn, Dương đến viện và được điều dưỡng Lã Đức Mạnh đón, đưa đi làm các thủ tục để lập hồ sơ bệnh án lao phổi giả. Xong việc, Dương đưa Tuấn 30 triệu đồng và nhận bản sao bệnh án thể hiện bản thân mắc bệnh lao phổi.

Dương sử dụng tài liệu này để làm đơn đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù với lý do mắc bệnh lao phổi nặng, gửi TAND Q.Hoàng Mai (nay là TAND khu vực 3 TP.Hà Nội) xem xét.

Tuy nhiên, ngày 4.11.2024, TAND Q.Hoàng Mai đã có văn bản không chấp nhận đơn xin hoãn thi hành án, dù Dương đã nộp kèm hồ sơ bệnh án thể hiện đang mắc lao phổi nặng, kháng thuốc và phải điều trị.

5 lần dùng bệnh án giả để hoãn chấp hành án

Như vậy, dù đã bỏ tiền để làm hồ sơ bệnh án giả và nộp cho tòa án, lần xin hoãn chấp hành án này của Dương không được chấp thuận. Cơ quan tố tụng xác định Dương đã một lần sử dụng tài liệu bệnh án lao phổi giả của Bệnh viện Phổi Hà Nội để đề nghị tòa án cho hoãn chấp hành hình phạt tù, do đó truy tố về tội sử dụng tài liệu giả.

36 người còn lại bị truy tố ở nhóm tội sử dụng tài liệu giả, Viện KSND TP.Bắc Ninh xác định có người đã sử dụng bệnh án giả tới 5 lần và đều được hoãn chấp hành án. Có 2 người sử dụng 4 lần, 5 người sử dụng 3 lần và số còn lại dùng từ 1 - 2 lần.

Đối với Đỗ Văn Tuấn, cơ quan công tố xác định ngoài Dương, bị can này còn tham gia môi giới làm bệnh án giả cho 8 người khác và nhận tổng cộng 1,45 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi 740 triệu đồng. Tuấn bị truy tố tội môi giới hối lộ.

Tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, cơ quan tố tụng còn truy tố Hoàng Văn Huấn, cựu Phó giám đốc, về 2 tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Bị can này đã cùng 3 nhân viên bệnh viện lập 164 hồ sơ bệnh án giả cho 114 người, để dùng sai mục đích.