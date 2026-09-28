California lo bờ biển xói mòn mạnh hơn vì El Niño

Dọc theo phần lớn bờ biển Nam California, đại dương đang dần “nuốt chửng” đất liền. Những đợt sóng lớn sinh ra từ các cơn bão ở Đông Thái Bình Dương đã cuốn trôi cát trên các bãi biển, gây hư hại cho các công trình ven biển và làm lộ ra cơ sở hạ tầng vốn được xây dựng sát mép nước.

Giờ đây, hiện tượng thời tiết El Niño mạnh mẽ có thể kết hợp với biến đổi khí hậu để đẩy nhanh quá trình thay đổi này.

Các nhà nghiên cứu như ông Adam Young cho biết sự biến đổi này là một quá trình tự nhiên, nhưng những hậu quả của nó đang trở nên khó có thể phớt lờ.

Ông cho biết các cộng đồng dân cư đang phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn về cách ứng phó: “Ở những nơi không có cơ sở hạ tầng trọng yếu, người ta có thể di dời lùi vào trong đất liền, tránh xa bờ biển; nhưng tại các khu vực khác - ví dụ như khi có nhà máy xử lý nước thải - thì việc di dời không hề dễ dàng. Có thể sẽ cần bảo vệ khu vực như vậy. Hoặc nếu đó là đường cao tốc, đường sắt hay các cơ sở hạ tầng quan trọng khác, thì việc di dời lùi lại sẽ khó khăn hơn nhiều”.

Hình ảnh từ thiết bị bay không người lái cho thấy những con sóng nhỏ vỗ vào vách đá sa thạch khi thủy triều lên, cùng lối đi xuống bãi biển đã bị hư hại và đóng cửa tại Encinitas (bang California, Mỹ), ngày 16.9.2026 ẢNH: REUTERS

Các nhà khoa học cảnh báo rằng những quyết định này có thể trở nên cấp bách hơn nữa khi hiện tượng El Niño mạnh lên. California đã ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị ứng phó với những tác động tiềm tàng của hình thái thời tiết này.

Ông Patrick Barnard, nhà nghiên cứu về khả năng chống chịu của vùng ven biển tại Đại học California ở Santa Cruz, cho biết các điều kiện hiện tại đang hội tụ để tạo ra một trong những đợt El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận.

Ông nói: “Các dự báo hiện tại của NOAA cho thấy có 75% khả năng đây sẽ là đợt El Niño lớn nhất từng được ghi nhận, và hơn 90% khả năng nó sẽ nằm trong nhóm những đợt El Niño mạnh nhất - cụ thể là thuộc top 3 hoặc 4 đợt mạnh nhất trong vòng 75 năm qua”.

Theo ông Barnard, mối lo ngại không chỉ dừng lại ở các cơn bão. El Niño có thể làm mực nước biển dâng cao tạm thời, tạo điều kiện cho sóng biển tấn công vào đường bờ biển từ một vị trí cao hơn.

“El Niño làm mực nước biển dâng cao tạm thời trong suốt mùa diễn ra hiện tượng này. Hiện tại, mực nước đã cao hơn khoảng 15 cm và dự kiến sẽ tăng thêm ít nhất khoảng 30 cm hoặc hơn nữa vào giữa mùa đông chịu ảnh hưởng của El Niño. Như vậy, mực nước biển cơ bản đã dâng cao; cộng thêm vào đó, chúng ta có thể phải đối mặt với những cơn bão rất lớn hình thành trên Thái Bình Dương, mang theo những con sóng khổng lồ và gây ra tình trạng xói mòn bờ biển trên diện rộng”.

Các nhà nghiên cứu cho biết tình trạng khí hậu ấm lên đang làm gia tăng các rủi ro, góp phần thúc đẩy các cơn bão mạnh hơn và những con sóng có năng lượng lớn hơn.

Đường bờ biển của California vốn luôn biến đổi theo thời gian. Tuy nhiên, với việc El Niño dự kiến sẽ mạnh lên trong suốt mùa đông, họ cảnh báo rằng mực nước biển dâng cao và những con sóng lớn hơn đồng nghĩa với việc những thay đổi này có thể diễn ra nhanh hơn dự kiến.