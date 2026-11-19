Đoạn clip ghi cảnh bé gái 3 tuổi nhảy nhót, vui mừng khi thấy cô giáo đi xe máy đến đón đi học đã trở thành hình ảnh đẹp trong dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11. Hình ảnh này được chính bố đẻ cháu bé chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, đa phần dành lời khen cho việc làm hết sức ý nghĩa của người giáo viên.

Bé Linh Đan vui mừng mỗi sáng khi cô giáo đến đón đi học ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG

Theo tìm hiểu của phóng viên, bé gái trong clip là Lê Ngọc Linh Đan (ngụ thôn Hóa Quỳ 1, xã miền núi Hóa Quỳ, Thanh Hóa). Clip đăng tải trên mạng xã hội do chính bố đẻ của bé là anh Lê Văn Thắng (40 tuổi) đăng tải.

Clip ghi cảnh quen thuộc mỗi sáng sớm bé Linh Đan đứng trước cổng nhà chờ cô giáo đến đón đi học. Khi cô giáo chạy xe máy đến, bé rất vui mừng, nhảy nhót và vội chạy vào lấy cặp rồi lên xe để cô giáo chở đến trường học.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, anh Lê Văn Thắng, cho biết, bé Linh Đan sinh ra được hơn 1 tháng tuổi thì mẹ bé mất, bé ở cùng bố và bà nội nay đã 75 tuổi.

Bé Linh Đan (ngồi hàng đầu bên trái) vui chơi cùng bạn trong lớp ẢNH: TRẦN THỊ THƯƠNG

"Tôi làm nghề lái xe khách bắc - nam nên thi thoảng mới về nhà. Ở nhà bé ở với bà nội năm nay đã 75 tuổi. Từ năm ngoái, khi bé đi nhà trẻ, cô Lệ đã đưa đón cháu, đến nay cả cô Lệ, cô Thương và cô Chuyên đều đón cháu. Tôi cũng không nhờ các cô giáo lại nhiệt tình giúp đỡ cháu, giúp đỡ gia đình tôi như vậy. Giờ ngày nào cháu cũng được các cô đón, giúp tôi yên tâm hơn để đi làm. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi lời tới các thầy cô giáo, đặc biệt là các giáo viên đưa đón con tôi lời chúc tốt đẹp nhất", anh Thắng chia sẻ.

Nhà bé Linh Đan cách trường học khoảng 3 km, dù không phải là quá vất vả nhưng hành động xuất phát từ cái tâm của những cô giáo Trường mầm non Hóa Quỳ đã đem lại hơi ấm cho em bé thiếu tình cảm người mẹ.

Bé Linh Đan và bố ẢNH: NVCC

Năm 2025, khi vào lớp 2 tuổi của Trường mầm non Hóa Quỳ, không ai nhờ vả nhưng thương cảnh bé không còn mẹ, bà nội lại già yếu, cô giáo Lê Thị Lệ (chủ nhiệm lớp bé Linh Đan năm 2 tuổi) khi trên đường đến trường đã thường xuyên ghé qua nhà đón bé đến lớp.

Tiếp đó, các cô giáo Trần Thị Thương và Lê Thị Chuyên (chủ nhiệm lớp 3 tuổi bé Linh Đan) không ai bảo ai, mỗi sáng khi qua nhà lại đón bé Linh Đan đến trường.

Cô giáo Trần Thị Thương cho biết, cô và cô Lê, cô Chuyên chỉ nghĩ đơn giản là bà nội bé Linh Đan đã già, đi lại khó khăn, trong khi các cô giáo ngày ngày đi qua nhà bé, nên tiện đường đón đến trường.

"Tôi cũng là một người mẹ, nhìn thấy cảnh Nhím (tên thường gọi của bé Linh Đan) thiếu vắng tình cảm người mẹ rất đáng thương. Trong khi bà nội bé đã già, đi lại khó khăn nên tôi cũng như các cô giáo khác mỗi sáng đến trường nếu ai đến trước thì đón Nhím đến trường luôn. Việc đó cũng bình thường thôi, ai ngờ bố bé đăng cảnh cô đón bé và được mọi người quan tâm như vậy. Quá trình dạy cháu, tôi xúc động nhất khi có lần bạn hỏi mẹ đâu, Nhím trả lời rất vô tư là mẹ mất rồi. Nghe thấy thế tôi không biết nói gì", cô giáo Trần Thị Thương chia sẻ.

Cô Thương cho biết, bé Linh Đan rất nhanh nhẹn, thông minh, tình cảm. Mỗi bài thơ khi cô giáo giao học thuộc, với các bạn trong lớp có thể mất 3 - 4 buổi, nhưng với Linh Đan chỉ 1 - 2 buổi đã học thuộc. Linh Đan còn là người rất tình cảm, hay chia sẻ.

Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa đến gặp trực tiếp để biểu dương, tặng quà các cô giáo Trường mầm non Hóa Quỳ và bé Linh Đan.