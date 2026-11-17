Ở tuổi 31, cô giáo Hồ Thị Hạnh Vi, người dân tộc Ca Dong, đang công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, TP.Đà Nẵng). Ít ai biết rằng để có thể đứng trên bục giảng hôm nay, chị Vi đã trải qua không ít lần hoài nghi năng lực và phải tự vượt qua những mặc cảm của bản thân.

Cô giáo người Ca Dong được vinh danh là Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương ẢNH: NVCC

Chị Vi kể, mình sinh ra trong gia đình có 4 chị em ở vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam cũ). Lúc nhỏ, chị không phải là học sinh yêu thích việc học mà chỉ mê vẽ, may vá. Thế nhưng trong những năm học THPT, khi được tiếp xúc với những thầy cô tận tâm, nhiệt huyết, cách họ truyền đạt kiến thức và tác động đến suy nghĩ của học trò khiến chị Vi nhận ra ý nghĩa của nghề giáo.

Để thực hiện ước mơ làm giáo viên, chị Vi theo học tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế). Sau khi tốt nghiệp, chị trở về quê giảng dạy. Trải qua một vài lần chuyển công tác, hiện tại cô giáo trẻ chọn gắn bó với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng. Quyết định này vừa giúp chị ở gần ba mẹ, vừa tạo cơ hội thực hiện mong muốn mang ngoại ngữ đến với trẻ em vùng cao.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, chị Vi phụ trách giảng dạy môn tiếng Anh. Chị cho biết học sinh của trường phần lớn là con em đồng bào dân tộc Ca Dong và M'nông, nên với nhiều em, tiếng Việt vẫn còn là một trở ngại trong giao tiếp và tiếp nhận kiến thức, trong khi tiếng Anh lại là ngôn ngữ hoàn toàn mới, ít có điều kiện tiếp xúc ngoài lớp học.

Vì thế khó khăn không chỉ nằm ở việc truyền đạt từ vựng hay ngữ pháp mà còn ở khoảng cách ngôn ngữ, môi trường sử dụng ngoại ngữ và điều kiện học tập của học sinh. "Các em ít có cơ hội nghe, nói tiếng Anh trong đời sống hằng ngày, vì vậy nếu giáo viên chỉ bám vào sách giáo khoa, yêu cầu học thuộc từ mới hay thực hành theo những khuôn mẫu có sẵn thì rất khó tạo được hứng thú", chị Vi nói.

Do đó, thay vì đòi hỏi học sinh phải ghi nhớ thật nhiều từ vựng hay nói được những câu phức tạp, chị Vi lựa chọn bắt đầu từ những điều gần gũi với cuộc sống của các em. Chị tìm hiểu, lồng ghép văn hóa bản địa vào bài giảng để học trò dễ hình dung, tiếp nhận kiến thức và cảm thấy môn học không còn xa lạ.

Bên cạnh giảng dạy, chị Vi còn tham gia công tác Đoàn, xây dựng các hoạt động hỗ trợ học sinh và đoàn viên, thanh niên trong trường. Hiện tại cô giáo trẻ đang ấp ủ một dự án có tên "Anh chị lớn", hướng đến việc giúp học sinh cảm nhận trường học như ngôi nhà thứ hai, nơi các em được thầy cô quan tâm, chia sẻ và có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm.

Những nỗ lực của chị Vi đã được ghi nhận bằng danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026. Với cô giáo người Ca Dong, đây là sự ghi nhận đáng quý sau những nỗ lực trong giảng dạy và các hoạt động dành cho học sinh. Chị cũng cho rằng thành quả này có sự đồng hành, hỗ trợ của ban giám hiệu, đồng nghiệp, lãnh đạo địa phương và gia đình.

Thầy Bùi Quang Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng, nhận xét chị Vi là giáo viên trẻ năng nổ, nhiệt huyết trong giảng dạy cũng như công tác Đoàn và các hoạt động hỗ trợ học sinh. Theo thầy Ngọc, danh hiệu đạt được là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực của cô, đồng thời là niềm tự hào của nhà trường và địa phương. "Thành tích của cô Vi sẽ thúc đẩy thêm phong trào thi đua, tinh thần dám nghĩ, dám làm trong đội ngũ giáo viên trẻ", thầy Ngọc chia sẻ.



