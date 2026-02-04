Cấm nhà giáo làm sai lệch kết quả tuyển sinh, đánh giá học sinh

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 03).

Bên cạnh các quy tắc ứng xử chung, Thông tư 03 quy định cụ thể về quy tắc ứng xử với người học. Theo đó, yêu cầu nhà giáo có thái độ mẫu mực, tinh thần bao dung, trách nhiệm, yêu thương; phản hồi, nhận xét, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; động viên, khích lệ sự phấn đấu và phát triển của người học.

Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo

ẢNH: C.V

Tôn trọng, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học; tạo động lực phát huy phẩm chất và năng lực người học; lắng nghe, kịp thời tư vấn, hỗ trợ người học về lĩnh vực học tập, xã hội bảo đảm phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi.

Nhà giáo cũng có trách nhiệm tạo môi trường giáo dục an toàn, tích cực và bình đẳng; khuyến khích người học tham gia nghiên cứu, lao động sản xuất, hoạt động phục vụ cộng đồng, phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Thông tư 03 quy định nhà giáo không phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức; không xúc phạm, gây tổn thương, trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại người học dưới mọi hình thức và báo cáo kịp thời với lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện người học bị bạo lực, xâm hại;

"Không ép buộc người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện; không công khai thông tin của người học trái quy định; không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh, đánh giá người học", quy định nêu.

Trong ứng xử với cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, Thông tư 03 quy định nhà giáo chủ động, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin trung thực về người học, chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục khi được sự đồng ý của cấp quản lý theo thẩm quyền. Khuyến khích, tạo điều kiện để cha mẹ hoặc người giám hộ của người học tham gia vào hoạt động giáo dục vì sự tiến bộ của người học.

Thông tư 03 cũng quy định nhà giáo không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi, ép buộc cha mẹ hoặc người giám hộ của người học tham gia các hoạt động trái quy định của Nhà nước và các hoạt động mang tính chất tự nguyện.

Giáo viên can thiệp, hạ điểm bài kiểm tra học sinh

Thông tư 03 ban hành trong bối cảnh mới đây một số vụ việc sửa kết quả trong bài kiểm tra của học sinh gây xôn xao dư luận. Điển hình là việc một giáo viên tiếng Anh ở Gia Lai cố tình can thiệp bài kiểm tra, hạ điểm của học sinh khiến nhiều người thảng thốt khi nghĩ về tâm thế của người thầy.

Trên các diễn đàn, dư luận cho rằng cơ quan quản lý giáo dục phải xem xét và xử lý động cơ, hành vi của cô giáo và cho rằng cách lý giải "vì lo học sinh chủ quan trong học tập nên phải hạ thấp điểm" rất khó chấp nhận.

Có ý kiến phản ánh nghi ngờ hành động sửa bài thi, hạ điểm của cô giáo này là nhằm ép học sinh đi học thêm vì những em bị sửa điểm không tham gia lớp dạy thêm của cô. Dư luận cho rằng, nếu điều đó xảy ra, thì đây không chỉ là sai phạm hành chính mà là sự lệch chuẩn về tâm thế người thầy.

Ở khía cạnh giáo dục, đây là sự đi ngược lại nguyên lý nền tảng: giáo dục phải nuôi dưỡng niềm tin vào công bằng, không phải gieo mầm hoài nghi. Nhất là bản thân cô giáo, sau sự việc sẽ khó lấy lại được lòng tin của học sinh như trước.