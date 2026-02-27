Campuchia và cuộc chiến với lừa đảo trực tuyến

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế ở Brussels (Bỉ) được AFP tường thuật ngày 26.2, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho hay mạng lưới lừa đảo, mà theo cách gọi của Phnom Penh là "nền kinh tế ngầm", đang phá hủy nền kinh tế quốc gia của Campuchia và khiến nước này mang tiếng xấu. Hệ quả là du lịch và đầu tư bị tổn hại. "Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải dọn dẹp sạch vấn đề đó", ông Hun Manet nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo cũng phủ nhận nghi vấn liên đới giữa chính phủ với các tổ chức tội phạm. "Đúng là các tổ hợp lừa đảo có thể tạo ra một số tác động trực tiếp đối với ngành bất động sản, một số khoản đầu tư, việc xây dựng, mua bán và vận hành những ổ lừa đảo này. Tuy nhiên, đa số nguồn thu không chảy vào chính phủ Campuchia", ông Hun Manet làm rõ.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trả lời phỏng vấn ở Brussels (Bỉ) hôm 24.2 Ảnh: AFP

Theo giới chuyên gia, Campuchia là nơi tập trung của hàng chục trung tâm lừa đảo với khoảng 100.000 người, đa số là nạn nhân của nạn buôn người, tham gia vào các khâu khác nhau của hoạt động lừa đảo trực tuyến. Báo cáo vào năm 2024 của Viện Hòa bình Mỹ (trụ sở ở Washington D.C) ước tính lợi nhuận thu về của hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia vượt 12,5 tỉ USD/năm.

Mặt khác, Thủ tướng Hun Manet bác bỏ thông tin cho rằng Campuchia phụ thuộc vào ngành công nghiệp lừa đảo. "Nhiều người nói rằng GDP của Campuchia dựa vào lừa đảo. Không có. Chúng tôi dựa vào các ngành kinh tế thực sự như du lịch, sản xuất và những lĩnh vực khác", ông nhấn mạnh.

Cảnh sát Campuchia gần khu phức hợp ở tỉnh Kampot hôm 10.2 Ảnh: Reuters

Sau phát biểu của Thủ tướng Hun Manet, giới chức Campuchia đã cập nhật tiến độ các chiến dịch truy quét ổ lừa đảo trực tuyến. Kể từ đầu năm 2026, vấn đề lừa đảo trực tuyến đã giảm 50%, theo Bloomberg hôm qua dẫn ước tính sơ bộ của ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao đứng đầu Ban Thư ký của Ủy ban Phòng chống tội phạm công nghệ thuộc chính phủ Campuchia. Quan chức trên nói thêm giới hữu trách từ đầu năm đã tiến hành hàng chục cuộc đột kích vào các địa điểm nghi là cơ sở lừa đảo và trục xuất hàng ngàn người nước ngoài.

Phnom Penh cũng đang điều tra hơn 100 vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm truy vết dòng tiền và tài sản cá nhân. Mục tiêu là đến tháng 4 sẽ kiểm soát được những hoạt động còn lại. Gần 500 nghi phạm đã bị truy tố và tạm giam liên quan đến các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp.

Nỗ lực dọn dẹp hoạt động lừa đảo trực tuyến của Campuchia diễn ra trong bối cảnh các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc đang gây thêm áp lực sau khi nhiều công dân trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm vận hành những đường dây nói trên.