Thế giới

Thủ tướng Campuchia quyết 'dọn dẹp' mạng lưới lừa đảo

Trí Đỗ
Trí Đỗ
26/02/2026 14:59 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang 'phá hủy nền kinh tế chân chính' và làm xấu hình ảnh quốc gia, đồng thời bác bỏ cáo buộc chính phủ Campuchia thông đồng với các mạng lưới tội phạm.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP ngày 25.2, ông Hun Manet thừa nhận hoạt động lừa đảo đã ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch và đầu tư của Campuchia. "Mạng lưới lừa đảo, mà chúng tôi gọi là nền kinh tế ngầm, đang phá hủy nền kinh tế chân chính của đất nước. Nó đã làm xấu đi hình ảnh của Campuchia. Đây là lý do chúng tôi cần dọn dẹp vấn đề này", ông nói.

Campuchia quyết 'dọn' các đế chế lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP tại Brussels (Bỉ) ngày 25.2.2026

ẢNH: AFP

Campuchia nhiều năm qua bị xem là điểm nóng của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỉ USD, với các hình thức như lừa đảo tình cảm và đầu tư tiền điện tử nhằm vào nạn nhân trên toàn cầu. Giới chuyên gia ước tính có khoảng 100.000 người tham gia các hoạt động này tại Campuchia, trong đó có nhiều nạn nhân bị buôn người và cưỡng ép lao động.

Theo báo cáo năm 2024 của Viện Hòa bình Mỹ, lợi nhuận từ các đường dây lừa đảo tại Campuchia có thể vượt 12,5 tỉ USD mỗi năm, tương đương khoảng một nửa GDP chính thức của nước này. Tuy nhiên, ông Hun Manet phủ nhận việc nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào nguồn thu này. 

"Trung tâm lừa đảo có thể mang lại một số kết quả trực tiếp cho bất động sản, cho một số khoản đầu tư, việc xây dựng, mua bán, cách thức hình thành các trung tâm đó. Nhưng phần lớn số tiền thu được không chảy vào ngân sách chính phủ Campuchia", Thủ tướng Campuchia nói.

Campuchia thiệt hại hàng chục triệu USD vì lừa đảo trực tuyến

Theo giới chức Campuchia, chiến dịch trấn áp đã dẫn đến hàng nghìn vụ bắt giữ và một số vụ dẫn độ. Đáng chú ý, doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi - ông chủ Tập đoàn Prince Group - đã bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc hồi tháng 1.

Ông Chen Zhi bị các công tố viên Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và lao động cưỡng bức thông qua Tập đoàn Prince Group. Công ty này phủ nhận mọi cáo buộc. 

Ông Hun Manet cho biết Campuchia không nắm được các hoạt động phi pháp trước đó và đã tước quốc tịch Campuchia của ông Chen sau khi phát hiện giấy tờ nhập tịch giả mạo. Việc dẫn độ sang Trung Quốc được thực hiện theo quốc tịch còn lại của người đàn ông này.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn hoài nghi về hiệu quả và tính minh bạch của chiến dịch trấn áp, cho rằng cần làm rõ các cáo buộc về mối liên hệ giữa quan chức và mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 25.2 nói rằng Phnom Penh muốn giảm leo thang và giải quyết hòa bình cuộc xung đột biên giới với Thái Lan.

