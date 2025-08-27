Cân bằng giữa gần và xa

Ngoài những cuộc trao đổi với giới chức lãnh đạo của Trung Quốc, vị đặc phái viên này của Tổng thống Lee Jae Myung đem theo một bức thư của ông gửi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ảnh: reuters

Một trong số những nội dung trong đó là ông Lee Jae Myung mời ông Tập Cận Bình sang Hàn Quốc dự hội nghị cấp cao thường niên năm nay của diễn đàn APEC vào tháng 10 tới. Ông Lee có thể hài lòng với động thái ngoại giao chủ động này với phía Trung Quốc, bởi đã nhận về được sự hồi đáp tích cực từ phía Trung Quốc liên quan việc cùng nhau khắc phục những vướng mắc lâu nay để cải thiện và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Xem ra, cả Trung Quốc nữa chứ không chỉ có Hàn Quốc đều muốn hòa giải và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Nhu cầu làm điều ấy có ở cả hai phía. Hàn Quốc và Nhật Bản là đồng minh quân sự chiến lược truyền thống của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á. Càng bị Mỹ gây khó dễ trên càng nhiều phương diện thì Trung Quốc càng cần phải phân rẽ Hàn Quốc với Nhật Bản và với Mỹ.

Khác với người tiền nhiệm, ông Lee Jae Myung chủ trương vừa cải thiện quan hệ của Hàn Quốc với Trung Quốc và hòa dịu với Triều Tiên vừa tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đồng minh quân sự chiến lược truyền thống với Mỹ và Nhật Bản, dựa vào liên minh quân sự này để xử lý những thách thức về chính trị an ninh từ phía Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Vì thế, việc cử đặc phái viên đi Trung Quốc và đưa ra đề nghị giải pháp 3 giai đoạn cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên được ông Lee Jae Myung tiến hành đồng thời với chuyến công du tới Nhật Bản và Mỹ. Thực chất ở đây là gây dựng thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc, giữa hòa giải với Trung Quốc và Triều Tiên với củng cố liên minh Hàn Quốc - Mỹ - Nhật Bản.