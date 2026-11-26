Cụm hoạt động số 5 gồm 8 địa phương: TP.HCM, TP.Đồng Nai, TP.Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau.

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên phát biểu tại hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, phương hướng hoạt động năm 2027 của Cụm hoạt động số 5 ẢNH: TRẦN NGỌC

Năm 2026, trong bối cảnh vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh, thành đoàn trong Cụm hoạt động số 5 đã thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có khát vọng vươn lên, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Nổi bật là Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của TP.HCM đã triển khai 1.403 công trình thanh niên, 264 tuyến đường văn minh, trồng hơn 103.000 cây xanh, với nguồn lực hơn 140 tỉ đồng.

Tại Đồng Tháp, 105 km đường quê được thắp sáng, 104 km công trình "Khát vọng xanh - vì dòng sông sạch"; hơn 21.000 cây xanh tại các xã biên giới và 26 cầu Hy Vọng được triển khai xây dựng. Tại Cần Thơ thực hiện 10 công trình thanh niên cấp thành phố, 240 công trình cấp xã, phường trong chiến dịch...

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn TP.HCM, phát biểu chia sẻ các khó khăn, bất cập về nhân sự công tác Đoàn ở cơ sở ảnh hưởng đến hoạt động Đoàn của TP.HCM ẢNH: TRẦN NGỌC

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" được triển khai hiệu quả, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong thanh niên. Tại TP.HCM đội hình "Mùa hè số" có mặt ở 168/168 phường, xã, đặc khu với 3.183 thanh niên tham gia.

Tỉnh Đoàn Tây Ninh triển khai quản trị dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ở 101/101 đơn vị trực thuộc, thử nghiệm "Trợ lý số thanh niên Tây Ninh". Ở An Giang, mô hình "Góc cà phê Tuổi trẻ" trở thành không gian sinh hoạt mới; lớp tập huấn AI kết nối 140 điểm cầu với 12.000 người tham gia. Vĩnh Long vận hành "Mặt trận số" tại 124/124 xã, phường, đồng thời ứng dụng chatbot quản lý chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.

Tại hội nghị, Cụm hoạt động số 5 đã nêu vấn đề cần được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo, hỗ trợ như: Chất lượng sinh hoạt và khả năng duy trì kết nối với thanh niên còn chênh lệch giữa các địa bàn; việc kiện toàn cán bộ và ổn định nền nếp công tác sau sắp xếp còn khó khăn ở một số cơ sở; cán bộ kiêm nhiệm cùng lúc đảm nhận nhiều công việc ảnh hưởng đến triển khai hoạt động thường xuyên; điều kiện chăm lo thiếu nhi và tiếp nhận, xử lý kiến nghị còn khác nhau giữa các địa bàn…

Anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, phát biểu tại hội nghị ẢNH: TRẦN NGỌC

Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên đánh giá giá hoạt động của các Tỉnh, Thành đoàn trong Cụm hoạt động số 5 có rất nhiều điểm sáng, có sức sống, giàu sức sáng tạo, hoạt động khá là đều tay trên tất cả các lĩnh vực và chất lượng hoạt động nhiều lĩnh vực nổi trội.

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, năm 2027 sẽ có nhiều chủ trương, chính sách và nhiều đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Do đó, lãnh đạo các Tỉnh, Thành đoàn cần quyết tâm chính trị và năng động hơn trong chỉ đạo hoạt động.

Cụm hoạt động số 5 có đặc thù thanh niên nhập cư, thanh niên đi làm ăn xa ở các thành phố và học sinh, sinh viên rất đông, vì thế các cần nắm chắc được địa bàn, tư tưởng, diễn biến tình hình của thanh niên để đề ra cách thức hỗ trợ và tập hợp hiệu quả.

"Trong năm 2027, Cụm hoạt động số 5 cần đề ra chương trình và chủ đề hoạt động sao cho phù hợp và huy động được toàn cụm tham gia. Đối với tính chất rất là sôi động của một khu vực kinh tế phía nam thì màu sắc của cụm và phải có được các xu hướng mang tính chất hiện đại, đổi mới", chị Hồ Hồng Nguyên yêu cầu.

Đối với ý kiến đề nghị của các Tỉnh, Thành đoàn trong Cụm hoạt động số 5, chị Hồ Hồng Nguyên đề nghị các ban bộ phận liên quan của T.Ư Đoàn ghi nhận để Ban Bí thư T.Ư xem xét giải quyết và tháo gỡ để giúp hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm 2027 của cụm đạt kết quả cao hơn.