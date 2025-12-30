'Cán bộ thi hành án vụ FLC gọi điện hỗ trợ, người dân lại tưởng lừa đảo'

Chiều 30.12, Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP.Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS và theo dõi thi hành án hành chính năm 2026.

Báo cáo cho thấy, năm 2025, THADS TP.Hà Nội đã thi hành xong 39.430 việc, đạt 84.66% số việc có điều kiện thi hành; hơn 25.000 tỉ đồng, đạt 55,91% số tiền có điều kiện thi hành.

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng THADS TP.Hà Nội ẢNH: PHÚC BÌNH

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng THADS TP.Hà Nội, cho biết số tiền hơn 25.000 tỉ đồng mà THADS TP.Hà Nội đã thi hành xong là rất lớn, chiếm 1/6 tổng số cả nước.

Điển hình như vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC, cả hệ thống đã nỗ lực, áp dụng đồng bộ các biện pháp để không xảy ra "điểm nóng".

Trong vụ án này, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị tuyên phạt 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền 4 tỉ đồng về tội thao túng thị trường chứng khoán. Ông Quyết cùng em gái còn phải liên đới bồi thường hơn 1.700 tỉ đồng, đến nay đã thực hiện xong nghĩa vụ.

Theo Trưởng THADS TP.Hà Nội Phạm Văn Dũng, chỉ trong vòng 3 tháng, cơ quan này phải giải quyết 17.000 đơn yêu cầu thi hành án. Khối lượng công việc "khổng lồ" khiến cán bộ phải làm cả buổi tối, thứ bảy, chủ nhật.

Đặc biệt, do số lượng người được thi hành án rất đông, sai sót thông tin xảy ra nhiều, gồm số căn cước, địa chỉ hoặc thông tin cá nhân… "Cán bộ THADS điện thoại trực tiếp thì người dân cho rằng lừa đảo nên không phối hợp, gây ra nhiều khó khăn", ông Dũng kể.

Tuy vậy, việc THADS đối với vụ FLC và nhiều vụ việc khác đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Vẫn theo THADS TP.Hà Nội, một trong các yếu tố quan trọng giúp giải quyết số lượng lớn yêu cầu thi hành án trong thời gian ngắn là ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ quan này đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp về biên lai điện tử, phần mềm nghiệp vụ, xử lý văn bản điện tử, chữ ký số…

Như vụ án FLC, các thủ tục tống đạt đều được thực hiện trên cổng thông tin điện tử, đồng thời áp dụng hình thức chi trả qua hệ thống ngân hàng thương mại.

Nhờ vậy, đương sự không phải đến cơ quan THADS để làm các thủ tục về thi hành án. Việc nhận tiền qua tài khoản giúp giảm các thủ tục và chi phí phát sinh, người dân cũng không cần tiếp xúc với cán bộ thi hành án.