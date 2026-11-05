Cận cảnh chung cư nguy hiểm cấp D ở TP.HCM phải dùng thanh sắt chống đỡ

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, chung cư Vĩnh Hội được xây dựng trước năm 1975, kết quả kiểm định tháng 1.2017 xếp cấp D, mức nguy hiểm cao nhất. TP.HCM hiện chưa lựa chọn chủ đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư này.
Theo Sở Xây dựng, phường Khánh Hội đang triển khai công tác di dời, bố trí tạm cư, đồng thời lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư và công bố thông tin mời nhà đầu tư tham gia. Khi có chủ trương đầu tư, chủ đầu tư dự án sẽ được xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP.HCM.
Cũng theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, nhiều hộ dân vẫn còn sinh sống trong chung cư Vĩnh Hội này với các hạng mục công trình hư hỏng nghiêm trọng. Các hộ dân còn ở tại đây phân bố đều ở các tầng thuộc 3 lô A, B và C. Sau hàng chục năm sử dụng, cụm 3 tòa nhà này xuất hiện nhiều vết nứt ở trần nhà, hành lang, cầu thang. Kèm theo đó là vết tường bong tróc, mục nát, các cột bê tông gãy vỡ, để lộ lõi thép rỉ sét.
Tại nhiều vị trí hành lang chung cư, kết cấu bê tông bị hư hỏng nặng, xuất hiện những khoảng hở lớn. Để hạn chế nguy cơ các mảng bê tông rơi xuống, một số vị trí tại chung cư được gia cố tạm bằng hàng loạt thanh sắt chống đỡ. Ngoài ra, một số khu vực phải rào chắn ngăn người dân đi vào để đảm bảo an toàn.
Một số hộ dân còn bám trụ tại chung cư này cho biết dù biết công trình không bảo đảm an toàn và đã được chính quyền vận động di dời, nhưng vẫn chưa thể chuyển đi vì điều kiện kinh tế khó khăn. Các hộ dân mong muốn được thông tin chi tiết về phương án di dời, hỗ trợ và đền bù rồi sẽ di dời đến nơi khác.
Trước đó, vào những năm trước nhiều người dân đã đồng ý di dời đến nơi khác khi chính quyền địa phương phát thông báo về tình trạng xuống cấp của chung cư
ẢNH: PHẠM HỮU
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