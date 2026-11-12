Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mới đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát thực tế các phương án đề xuất đặt tên đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua rà soát, Sở Xây dựng phối hợp Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng đề xuất 2 phương án. Trong đó, phương án 1 là tuyến đường vành đai phía tây, đoạn nối tiếp từ đường dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành. Phương án 2 là tuyến vành đai phía tây 2, đoạn từ đường nam hầm Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Tuyến vành đai phía tây dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, quy mô lớn và hạ tầng kỹ thuật hiện đại

ẢNH: NGỌC THƠM

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế, đoàn công tác thống nhất chọn phương án 1 để đề xuất đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng. Đây là tuyến vành đai phía tây có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, quy mô lớn và hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Theo đánh giá, việc lựa chọn tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục kết nối liên hoàn mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Phú Trọng nối tiếp đường dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, kết nối với đoạn đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và hướng về đường Nguyễn Tất Thành mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc đề xuất đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng tại đây được kỳ vọng góp phần hình thành không gian văn hóa - lịch sử đồng bộ, thể hiện sự tiếp nối, tri ân và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Đây cũng là việc làm thể hiện tình cảm, sự trân trọng và ghi nhớ những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước.

Tuyến đường vành đai phía tây thành phố Đà Nẵng được hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2024, với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng. Toàn tuyến dài hơn 19 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, quy mô 4 làn xe, đóng vai trò kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển khu vực phía tây thành phố ẢNH: NGỌC THƠM

Theo Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng, Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã thống nhất đề xuất đặt tên 83 tuyến đường và một công trình công cộng. Trong danh sách này, ngoài các tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, có thêm 2 đoạn đường vành đai phía tây dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các đề xuất sẽ được trình HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026.

Theo dự thảo nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng năm 2026, danh sách có nhiều tuyến đường lớn mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần.

Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh tuyến vành đai phía tây có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng 40 m dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Điểm đầu tuyến đường Nguyễn Phú Trọng nối tiếp trực tiếp với đoạn đường dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tạo sự liền mạch về hạ tầng giao thông ẢNH: NGỌC THƠM

Các phương tiện lưu thông thông thoáng trên tuyến đường rộng lớn, hai bên là không gian đô thị đang phát triển ẢNH: NGỌC THƠM

Một tuyến đường kết nối với các trục giao thông lớn ẢNH: NGỌC THƠM

Tuyến đường nghìn tỉ dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn từ trên cao ẢNH: NGỌC THƠM

Tuyến đường được chọn có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng tới 40 m với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, giữ vai trò huyết mạch tại khu vực cửa ngõ phía tây bắc thành phố ẢNH: NGỌC THƠM

Việc lựa chọn tuyến đường này giúp hình thành trục không gian văn hóa - lịch sử đồng bộ mang tên các lãnh đạo tiền bối ẢNH: NGỌC THƠM

Mặt đường thảm nhựa phẳng phiu ẢNH: NGỌC THƠM

Tuyến vành đai phía tây nhìn từ trên cao ẢNH: NGỌC THƠM

Một đoạn tuyến vành đai phía tây với mặt đường rộng ẢNH: NGỌC THƠM

Điểm đầu tuyến đường Nguyễn Phú Trọng nối tiếp trực tiếp với đoạn đường dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tạo sự liền mạch về hạ tầng giao thông ẢNH: NGỌC THƠM

Một góc diện mạo tuyến vành đai hiện đại dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở cửa ngõ Đà Nẵng ẢNH: NGỌC THƠM

Tuyến đường vành đai phía tây (đoạn nối từ đường dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành) vừa được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất lựa chọn để đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẢNH: NGỌC THƠM

Trên khu vực tuyến đường còn có dự án Khu công nghiệp Hoà Ninh với quy mô hơn 400 ha, tổng vốn đầu tư 6.204 tỉ đồng ẢNH: NGỌC THƠM

Ngoài đề xuất đặt tên đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thành phố Đà Nẵng sẽ đặt tên đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ẢNH: NGỌC THƠM