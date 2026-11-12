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    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Đà Nẵng thống nhất lựa chọn tuyến vành đai phía tây, dài khoảng 12 km, rộng 40 m để đề xuất đặt tên đường theo tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tuyến đường có quy mô lớn, hạ tầng hiện đại, được kỳ vọng kết nối thành trục đường mang tên các cố Tổng Bí thư.

    Mới đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát thực tế các phương án đề xuất đặt tên đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Qua rà soát, Sở Xây dựng phối hợp Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng đề xuất 2 phương án. Trong đó, phương án 1 là tuyến đường vành đai phía tây, đoạn nối tiếp từ đường dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành. Phương án 2 là tuyến vành đai phía tây 2, đoạn từ đường nam hầm Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Khánh.

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

    Tuyến vành đai phía tây dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, quy mô lớn và hạ tầng kỹ thuật hiện đại

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế, đoàn công tác thống nhất chọn phương án 1 để đề xuất đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng. Đây là tuyến vành đai phía tây có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, quy mô lớn và hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

    Theo đánh giá, việc lựa chọn tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục kết nối liên hoàn mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

    Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Phú Trọng nối tiếp đường dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, kết nối với đoạn đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và hướng về đường Nguyễn Tất Thành mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Việc đề xuất đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng tại đây được kỳ vọng góp phần hình thành không gian văn hóa - lịch sử đồng bộ, thể hiện sự tiếp nối, tri ân và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

    Đây cũng là việc làm thể hiện tình cảm, sự trân trọng và ghi nhớ những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước.

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

    Tuyến đường vành đai phía tây thành phố Đà Nẵng được hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2024, với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng. Toàn tuyến dài hơn 19 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, quy mô 4 làn xe, đóng vai trò kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển khu vực phía tây thành phố

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Theo Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng, Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã thống nhất đề xuất đặt tên 83 tuyến đường và một công trình công cộng. Trong danh sách này, ngoài các tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, có thêm 2 đoạn đường vành đai phía tây dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các đề xuất sẽ được trình HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026.

    Theo dự thảo nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng năm 2026, danh sách có nhiều tuyến đường lớn mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần.

    Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh tuyến vành đai phía tây có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng 40 m dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

    Điểm đầu tuyến đường Nguyễn Phú Trọng nối tiếp trực tiếp với đoạn đường dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tạo sự liền mạch về hạ tầng giao thông

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

    Các phương tiện lưu thông thông thoáng trên tuyến đường rộng lớn, hai bên là không gian đô thị đang phát triển

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

    Một tuyến đường kết nối với các trục giao thông lớn

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.

    Tuyến đường nghìn tỉ dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn từ trên cao

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.

    Tuyến đường được chọn có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng tới 40 m với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, giữ vai trò huyết mạch tại khu vực cửa ngõ phía tây bắc thành phố

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

    Việc lựa chọn tuyến đường này giúp hình thành trục không gian văn hóa - lịch sử đồng bộ mang tên các lãnh đạo tiền bối

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.

    Mặt đường thảm nhựa phẳng phiu

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

    Tuyến vành đai phía tây nhìn từ trên cao

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.

    Một đoạn tuyến vành đai phía tây với mặt đường rộng

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 12.

    Điểm đầu tuyến đường Nguyễn Phú Trọng nối tiếp trực tiếp với đoạn đường dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, tạo sự liền mạch về hạ tầng giao thông

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 13.

    Một góc diện mạo tuyến vành đai hiện đại dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở cửa ngõ Đà Nẵng

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 14.

    Tuyến đường vành đai phía tây (đoạn nối từ đường dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành) vừa được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thống nhất lựa chọn để đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 15.

    Trên khu vực tuyến đường còn có dự án Khu công nghiệp Hoà Ninh với quy mô hơn 400 ha, tổng vốn đầu tư 6.204 tỉ đồng

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 16.

    Ngoài đề xuất đặt tên đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thành phố Đà Nẵng sẽ đặt tên đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

    ẢNH: NGỌC THƠM

    Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 17.

    Thành phố Đà Nẵng thống nhất chọn tuyến đường vành đai phía tây dài khoảng 12 km, rộng 40 m để đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó hình thành trục giao thông liên hoàn mang tên các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước

    ẢNH: NGỌC THƠM

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