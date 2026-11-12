Cận cảnh đại lộ 12 km dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mới đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát thực tế các phương án đề xuất đặt tên đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Qua rà soát, Sở Xây dựng phối hợp Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng đề xuất 2 phương án. Trong đó, phương án 1 là tuyến đường vành đai phía tây, đoạn nối tiếp từ đường dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu đến giáp đường Nguyễn Tất Thành. Phương án 2 là tuyến vành đai phía tây 2, đoạn từ đường nam hầm Hải Vân - Túy Loan đến đường số 8, Khu công nghiệp Hòa Khánh.
Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực tế, đoàn công tác thống nhất chọn phương án 1 để đề xuất đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng. Đây là tuyến vành đai phía tây có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, quy mô lớn và hạ tầng kỹ thuật hiện đại.
Theo đánh giá, việc lựa chọn tuyến đường này sẽ góp phần hình thành trục kết nối liên hoàn mang tên các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Phú Trọng nối tiếp đường dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, kết nối với đoạn đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và hướng về đường Nguyễn Tất Thành mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Việc đề xuất đặt tên đường Nguyễn Phú Trọng tại đây được kỳ vọng góp phần hình thành không gian văn hóa - lịch sử đồng bộ, thể hiện sự tiếp nối, tri ân và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo tiền bối đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đây cũng là việc làm thể hiện tình cảm, sự trân trọng và ghi nhớ những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển đất nước.
Theo Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng, Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã thống nhất đề xuất đặt tên 83 tuyến đường và một công trình công cộng. Trong danh sách này, ngoài các tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, có thêm 2 đoạn đường vành đai phía tây dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các đề xuất sẽ được trình HĐND thành phố Đà Nẵng xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026.
Theo dự thảo nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng năm 2026, danh sách có nhiều tuyến đường lớn mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần.
Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh tuyến vành đai phía tây có chiều dài khoảng 12 km, mặt cắt ngang rộng 40 m dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
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