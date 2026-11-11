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    Đà Nẵng dự kiến có đường mang tên 2 cố Tổng Bí thư

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Thành phố Đà Nẵng đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho 2 đoạn đường vành đai phía tây, nằm trong danh sách 83 tuyến đường dự kiến được đặt, đổi tên tại thành phố năm 2026.

    Ngày 11.11, Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng cho biết Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã thống nhất đề xuất đặt tên 83 tuyến đường và một công trình công cộng, trong đó có 2 đoạn đường vành đai phía tây mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, để trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026.

    Theo dự thảo nghị quyết về việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Đà Nẵng năm 2026, danh sách đề xuất có nhiều tuyến đường lớn mang tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần.

    Đà Nẵng dự kiến có đường mang tên hai cố Tổng Bí thư - Ảnh 1.

    Trước đó, thành phố Đà Nẵng thống nhất chọn tuyến ĐT605 dài gần 12 km đặt tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, đường này đi qua quê hương Hòa Tiến và dẫn đến mộ phần ông

    ẢNH: HUY ĐẠT

    Đáng chú ý, đoạn đường vành đai phía tây thuộc địa phận phường Hòa Xuân và xã Hòa Tiến được đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tuyến đường dài khoảng 8 km, có điểm đầu giao với quốc lộ 1 và điểm cuối giao với đường Trường Sơn (quốc lộ 14B).

    Một đoạn khác của tuyến vành đai phía tây, thuộc địa phận xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang, được đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đoạn đường này dài hơn 8,8 km, nối từ điểm giao với đường Trường Sơn (quốc lộ 14B) đến khu vực giáp cầu qua sông Túy Loan, thuộc xã Hòa Vang.

    Ngoài 2 cố Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, danh sách đề xuất đặt tên đường lần này còn có tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

    Trước đó, thành phố Đà Nẵng thống nhất chọn tuyến đường vành đai phía tây, dài khoảng 12 km, có mặt cắt ngang rộng 40 m để đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Tại cuộc họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố Đà Nẵng, Sở VH-TT-DL thành phố biết đã tổ chức khảo sát gần 150 tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn.

    Trên cơ sở khảo sát, lấy ý kiến thống nhất của các xã, phường và tham vấn chuyên gia, hội đồng tư vấn đã đề xuất 115 tuyến đường đủ điều kiện xem xét đặt, đổi tên. Tuy nhiên, qua thảo luận, một số tuyến đường được đánh giá chưa phù hợp nên tạm thời chưa đưa vào danh sách.

    Tuyến đường vành đai phía tây thành phố Đà Nẵng được hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2024, với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng. Toàn tuyến dài hơn 19 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, quy mô 4 làn xe, đóng vai trò kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển khu vực phía tây thành phố.


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