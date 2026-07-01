Cận cảnh số súng quân dụng 'khủng' trong vụ án Công an Quảng Trị triệt phá

Ngày 1.7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng nén hơi PCP và súng quân dụng hoạt động trên không gian mạng, bước đầu khởi tố vụ án và 3 bị can liên quan.

3 nghi can đã bị khởi tố cùng tang vật ẢNH: THANH LỘC

Theo cơ quan công an, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các đối tượng sản xuất, mua bán linh kiện súng nén hơi PCP và súng quân dụng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 5.6.2026, Ban chuyên án thành lập 5 tổ công tác đến các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và một số địa phương khác để xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1 tấn linh kiện, vật chứng gồm bộ cò, búa đập, nòng bắn bi, nòng giảm thanh, bi sắt, van hơi, khuôn đúc đạn chì, dây chì và nhiều chi tiết khác dùng để lắp ráp súng hơi PCP và súng quân dụng.

Số tang vật khủng mà lực lượng công an thu giữ ẢNH: THANH LỘC

Nhiều loại "hàng nóng" được chế tạo ẢNH: THANH LỘC

Đạn chì được chế tạo ẢNH: THANH LỘC

Cơ quan công an đã xác minh, mời làm việc 151 người nghi mua linh kiện súng hơi PCP và súng quân dụng. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ 57 khẩu súng các loại, hơn 2.000 viên đạn chì cùng nhiều tang vật khác như bình nén khí, bệ tỳ, van khí nén, bơm cao áp, khuôn đúc đạn chì, cuộn thiếc và bộ cò súng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng nhắn tin và dịch vụ chuyển phát để quảng cáo, giao dịch, mua bán linh kiện súng. Nhóm này sử dụng số điện thoại đăng ký không chính chủ, thường xuyên thay đổi thông tin liên lạc; đồng thời đăng ký tài khoản tại các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics để tạo đơn hàng, ngụy trang thông tin người gửi và hàng hóa nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Theo công an, số lượng giao dịch thành công rất lớn, trải rộng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Đây là chiến công đặc biệt của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, cho biết đây là nhóm tội phạm có tổ chức, liên kết rất chặt chẽ, các thành viên chủ yếu là người trong cùng gia đình, hoạt động khép kín và có nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, kể cả trên không gian mạng.

Theo đại tá Lê Văn Hóa, bước đầu cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can, gồm 1 bị can về hành vi chế tạo, 2 bị can về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Với số tang vật thu giữ, cơ quan điều tra cũng đã đủ căn cứ để xử lý hình sự thêm 57 trường hợp có hành vi sử dụng trái phép vũ khí. Chuyên án đang tiếp tục được mở rộng, dự kiến sẽ thu giữ thêm hàng trăm khẩu súng do danh sách các đối tượng liên quan đã được xác định.

Trước đó, ngày 7.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra tại Quảng Trị và nhiều địa phương khác.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can Đào Huy Đức (28 tuổi) và Đào Thị Lan Anh (21 tuổi, cùng ở xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) về tội "tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng"; khởi tố Lại Văn Hưng (34 tuổi, ở phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".