Chú trọng từ giáo dục phổ thông

Những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, robot, tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia. Vì vậy phát hiện, bồi dưỡng tài năng trong các lĩnh vực này cần được chú trọng từ giáo dục phổ thông.

Học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tham gia vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng TP.HCM 2026. Một trong những nhiệm vụ của trường chuyên là đào tạo nhân tài các lĩnh vực cho đất nước ẢNH: THÚY HẰNG

Tài năng học sinh (HS) không chỉ thể hiện qua điểm số hay thành tích thi HS giỏi. Có những em say mê chế tạo, có khả năng thiết kế sản phẩm, tìm tòi giải pháp kỹ thuật và kiên trì thử nghiệm để biến ý tưởng thành hiện thực. Đây cũng là những năng lực nổi trội cần được nhận diện và nuôi dưỡng.

Hiện nay, việc phát hiện HS năng khiếu vẫn chủ yếu dựa vào kết quả học tập và khả năng giải quyết bài tập lý thuyết. Các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học là nền tảng quan trọng, nhưng chưa đủ để nhận diện toàn diện tài năng công nghệ - kỹ thuật. Do vậy, phát hiện tài năng cần gắn với thực hành, thiết kế, chế tạo, lập trình và nghiên cứu. Một mô hình robot, giải pháp tiết kiệm năng lượng, ứng dụng phần mềm hay thiết bị hỗ trợ người khuyết tật thể hiện năng lực sáng tạo và tư duy kỹ thuật rõ hơn những bài kiểm tra lý thuyết đơn thuần.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia phát triển chú trọng bồi dưỡng tài năng STEM từ phổ thông. Họ không chỉ tuyển chọn HS qua các kỳ thi mà còn tạo môi trường nghiên cứu, thực hành, sáng tạo và kết nối với đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Nhờ đó tài năng được nhận diện, không bị giới hạn bởi thành tích học tập.

Đối với VN, yêu cầu này càng cấp thiết khi Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh phát triển nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục STEM/STEAM; Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phát triển nhân lực đáp ứng các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Những định hướng này cần được cụ thể hóa bằng chương trình phát hiện, bồi dưỡng tài năng ngay từ phổ thông.

Đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ mới

Đặc biệt, đổi mới mô hình trường THPT chuyên cần tính đến vị trí của công nghệ - kỹ thuật. Dự thảo Quy chế trường chuyên hướng đến mục tiêu không chỉ đào tạo HS giỏi từng môn mà còn phát hiện, ươm tạo và phát triển nhân tài. Tuy nhiên, nếu các khối đào tạo vẫn chủ yếu tập trung vào khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và ngoại ngữ thì chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ mới.

Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung hướng đào tạo công nghệ - kỹ thuật bên cạnh các khối hiện có. HS được tuyển chọn dựa trên tư duy toán học, nền tảng khoa học, năng lực công nghệ và giải quyết vấn đề; được tiếp cận chuyên sâu hơn với tin học, công nghệ, thiết kế kỹ thuật, lập trình, điện tử và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu không phải tạo thêm một môn chuyên để luyện thi mà xây dựng môi trường thực hành, nghiên cứu và sáng tạo, giúp HS biến tri thức thành sản phẩm thực tiễn.

Việc phát hiện tài năng ngay từ tiểu học và THCS, HS cần được trải nghiệm khoa học, công nghệ, lắp ráp, lập trình và thiết kế sản phẩm phù hợp lứa tuổi. Các câu lạc bộ STEM, phòng thực hành và dự án sáng tạo sẽ giúp nhận diện năng lực nổi trội. Trường chuyên là nơi bồi dưỡng chuyên sâu, không phải cánh cửa duy nhất phát hiện tài năng.

Cần tăng cường liên kết trường phổ thông với đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ để HS tiếp cận phòng thí nghiệm, chuyên gia và các bài toán thực tiễn. Giáo viên cũng cần được bồi dưỡng năng lực hướng dẫn nghiên cứu, thiết kế và tổ chức hoạt động STEM; khuyến khích HS đặt câu hỏi, thử nghiệm, chấp nhận thất bại và kiên trì sáng tạo.

Đánh giá tài năng cũng cần đổi mới, không chỉ dựa vào huy chương, giải thưởng mà chú trọng tư duy độc lập, khả năng hợp tác, quá trình tiến bộ, tính sáng tạo và giá trị ứng dụng của sản phẩm.

Trao phần thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) ảnh: Ngọc Long

Xác định lại việc phát hiện, ươm tạo và phát triển nhân tài

Đổi mới trường THPT chuyên, do đó, không chỉ là điều chỉnh phương thức tuyển sinh, chương trình hay tổ chức dạy học, mà trước hết là xác định lại sứ mạng phát hiện, ươm tạo và phát triển nhân tài.

Có thể soi chiếu quá trình này qua 4 quan hệ cơ bản của giáo dục VN: cá nhân và xã hội, toàn dân và tinh hoa, toàn diện và chuyên sâu, dân tộc và toàn cầu.

Giáo dục phải tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, sở trường, khát vọng và khả năng sáng tạo. Đối với trường chuyên, yêu cầu này càng quan trọng bởi HS có những năng lực nổi trội và nhu cầu phát triển khác nhau.

Dự thảo quy chế mới đã thể hiện sự chuyển biến tích cực khi lấy HS làm trung tâm, cho phép lựa chọn môn chuyên sâu sau học kỳ I lớp 10, tổ chức dự án liên môn và tăng cường kết nối với đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Đặc biệt, việc quan tâm đến quá trình học tập, nghề nghiệp và đóng góp của cựu HS là hướng tiếp cận cần thiết để đánh giá thực chất chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, cần làm rõ hơn mối liên hệ giữa phát triển năng lực cá nhân với trách nhiệm xã hội. Các dự án học tập không nên chỉ dừng ở việc vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm, mà cần hướng HS đến giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương và đất nước.

Đổi mới trường chuyên cũng phải đặt giáo dục tinh hoa trên nền tảng giáo dục toàn dân rộng mở và có chất lượng. Dự thảo có đổi mới đáng chú ý khi đề xuất tuyển sinh theo 3 khối thay vì phân chia ngay theo từng môn chuyên. Việc cho HS trải nghiệm trước khi chọn môn chuyên sâu giúp phát hiện những năng lực chưa bộc lộ ở thời điểm tuyển sinh, tạo điều kiện để HS trải nghiệm và nhận diện năng lực. Yêu cầu HS dự thi HS giỏi quốc gia, quốc tế vẫn phải học các môn khác cũng góp phần hạn chế học lệch.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, AI, HS trường chuyên cần tiếp cận tri thức mới, phương pháp nghiên cứu hiện đại và chuẩn mực học thuật quốc tế. Tuy nhiên, hội nhập không có nghĩa là sao chép mô hình nước ngoài hay xem nhẹ bản sắc dân tộc. Công dân toàn cầu trước hết phải có cội nguồn văn hóa, bản lĩnh và trách nhiệm với đất nước.

Dự thảo đổi mới tuyển sinh trường chuyên bước đầu thể hiện định hướng này qua việc tăng cường nghiên cứu khoa học, học tập liên môn, hợp tác với đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp; chú trọng ngoại ngữ, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, cần cụ thể hóa hơn việc kết hợp giáo dục bản sắc dân tộc với phát triển năng lực toàn cầu.

HS cần hiểu sâu lịch sử, văn hóa VN, đồng thời có khả năng sử dụng ngoại ngữ, làm chủ công nghệ, hợp tác quốc tế và tham gia mạng lưới nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, cần khuyến khích vận dụng tri thức tiên tiến để giải quyết những vấn đề của đất nước về chuyển đổi số, môi trường, năng lượng, y tế và nông nghiệp công nghệ cao.

Cần phải xác định thành công của trường chuyên không chỉ đo bằng số huy chương mà quan trọng hơn là đào tạo được những con người tài năng, có nhân cách, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến cho đất nước.