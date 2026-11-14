TP.HCM chi gần 5.000 đến xấp xỉ 31.000 tỉ đồng/năm lo ăn trưa, tiếng Anh, STEM cho học sinh

Ngày 14.11, UBND TP.HCM thông báo lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông. Thời gian lấy ý kiến góp ý từ nay đến hết ngày 22.11.

Theo dự thảo nghị quyết về phát triển giáo dục toàn diện, TP.HCM dự kiến hỗ trợ tiền ăn trưa tại các cơ sở giáo dục công lập, từng bước mở rộng đến toàn bộ người học ăn bán trú. Thành phố cũng đề xuất cấp kinh phí cho các hoạt động ngoài giờ học bắt buộc, ưu tiên tiếng Anh, tin học, kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo.

Nghị quyết dự kiến thực hiện ngay học kỳ 2 năm học 2026-2027, ngân sách thành phố sẽ tập trung hỗ trợ 5 nhóm hoạt động thiết yếu và bữa ăn bán trú cho học sinh.

Theo dự thảo nghị quyết, hoạt động giáo dục toàn diện là những hoạt động do cơ sở giáo dục tổ chức theo kế hoạch, ngoài thời lượng dạy các môn học và hoạt động bắt buộc theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Các hoạt động này được tổ chức trong buổi học thứ 2, ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ; theo lớp, nhóm, câu lạc bộ, dự án hoặc liên trường.

TP.HCM xây dựng chính sách hỗ trợ, phát triển giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông với kinh phí hàng ngàn tỉ đồng/năm ẢNH: BẢO CHÂU

Có 5 nhóm hoạt động thuộc chương trình giáo dục toàn diện được ngân sách thành phố hỗ trợ cho tất cả cấp học, gồm:

Tiếng Anh, ngân sách hỗ trợ để tất cả học sinh được bổ trợ năng lực thông qua thực hành, giao tiếp, trải nghiệm và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường. Tin học, năng lực số và trí tuệ nhân tạo. Các hoạt động được hỗ trợ kinh phí gồm thực hành tin học, rèn luyện kỹ năng số, sử dụng an toàn, có trách nhiệm các công cụ trí tuệ nhân tạo và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng. Giáo dục STEM cũng được miễn phí để tạo điều kiện cho học sinh thực hành, trải nghiệm khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và tham gia các câu lạc bộ học thuật. Giáo dục kỹ năng, gồm kỹ năng sống, đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực, xâm hại, giáo dục tài chính cơ bản; tham quan, trải nghiệm và hướng nghiệp phổ cập gắn với doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cũng không phải thu phí. Người học được tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống thành phố và tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. Thể thao và nghệ thuật, gồm thể dục, thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ, thi đấu, bơi an toàn, phòng, chống đuối nước, văn hóa văn nghệ, mỹ thuật, âm nhạc và văn hóa đọc. Chính sách hướng đến tạo điều kiện để mỗi người học thường xuyên rèn luyện ít nhất một môn thể thao và làm quen hoặc học chơi ít nhất một loại nhạc cụ phù hợp với độ tuổi.

Các trường được chủ động lựa chọn nội dung thuộc 5 nhóm để xây dựng kế hoạch hàng năm, bảo đảm trong mỗi cấp học, học sinh được tham gia đầy đủ 5 nhóm, nhưng không bắt buộc phải tổ chức tất cả nội dung cùng một năm học.

Các trường được mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, giảng viên và người có kỹ năng phù hợp tham gia hoạt động giáo dục, nhằm tạo điều kiện để giảng viên, nhà khoa học, sinh viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ học thuật, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo.

Định mức hỗ trợ được phân theo cấp học; người học tại xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo được áp dụng mức cao hơn. Học sinh, học viên tại cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật, có định mức hỗ trợ riêng.

Dự thảo nghị quyết cũng nêu, TP.HCM sẽ hỗ trợ bữa ăn trưa bán trú của học sinh. Thời gian đầu thực hiện hỗ trợ các khu vực, học sinh ưu tiên, tiến tới hỗ trợ tất cả học sinh ăn trưa bán trú khi ngân sách đảm bảo cân đối.

Căn cứ theo những nội dung hỗ trợ nói trên TP.HCM xây dựng 3 mức độ hỗ trợ, cụ thể:

Ba mức độ theo số loại hình học sinh được hỗ trợ cho mỗi người học

Mức độ Số loại hình Nội dung Mầm non, tiểu học (đồng/người học/năm học, 09 tháng) THCS, THPT, GDTX (đồng/người học/năm học, 09 tháng) Bữa ăn trưa bán trú (35.000 đồng/suất × 180 ngày) Cơ bản 1 Mỗi người học được hỗ trợ 1 loại hình; cơ sở giáo dục lựa chọn, ưu tiên tiếng Anh hoặc tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo 1.350.000 1.800.000 Nhóm ưu tiên (người học có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân, người học tại xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo; ước 5% người học ăn bán trú) Nâng cao 3 Tiếng Anh; tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; 1 loại hình khác (STEM, kỹ năng hoặc thể thao – nghệ thuật) 4.050.000 5.400.000 50% giá suất ăn cho toàn bộ người học ăn bán trú Đầy đủ 5 Đủ 5 loại hình: tiếng Anh; tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; STEM; nhóm kỹ năng; thể thao – nghệ thuật 6.750.000 9.000.000 Toàn phần cho toàn bộ người học ăn bán trú

Thành phố dự kiến kinh phí hàng năm khoảng 4.533 tỉ đồng với hỗ trợ mức cơ bản; 17.426 tỉ đồng với mức nâng cao và 30.890 tỉ đồng với mức đầy đủ.

Theo đề xuất của UBND TP.HCM, số hỗ trợ thực hiện trong năm đầu theo khả năng cân đối ngân sách năm 2027, có thể là loại hình cơ bản, với khoảng 4.533 tỉ đồng; từ năm học 2028-2029 sẽ nâng dần lên mức nâng cao và đầy đủ, theo khả năng cân đối ngân sách.

Sở GD-ĐT TP.HCM thống kê, năm học 2026-2027, có khoảng 2,54 triệu học sinh, học viên tại các cấp học công lập. Tỷ lệ lớp học 2 buổi/ngày đạt 86,9% ở tiểu học; 75,2% ở THCS và khoảng 94,8% ở THPT công lập. Còn khoảng 3.350 lớp tiểu học và 4.600 lớp THCS học một buổi/ngày, tập trung ở các phường đông dân cư.

Bữa ăn trưa bán trú năm đầu sẽ hỗ trợ cho nhóm ưu tiên và mở rộng theo lộ trình, khi Sở Tài chính xác nhận khả năng cân đối ngân sách, xác nhận đầy đủ số học sinh ăn bán trú.

UBND TP.HCM cho rằng nghị quyết tạo cơ chế để học sinh được tiếp cận các hoạt động giáo dục toàn diện mà không phải đóng góp chi phí.