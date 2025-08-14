Can thiệp dinh dưỡng học đường để phát triển tầm vóc, thể lực người Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc tế dinh dưỡng học đường "Vì một Việt Nam khỏe mạnh - vì tầm vóc Việt", do Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phối hợp Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, chiều cao của thanh niên Việt Nam trong thập kỷ qua (từ 2010 - 2020) có sự cải thiện rõ rệt, nam và nữ thanh niên 18 tuổi tăng lần lượt là 3,7 cm và 2,6 cm.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ trên 30% cách đây 1 thập kỷ, xuống còn dưới 19,6% (năm 2020). Tốc độ giảm này nhanh hơn mức trung bình của khu vực Đông Nam Á.

Lứa tuổi học đường cần được duy trì dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực phù hợp để có thể chất tốt nhất khi trưởng thành ẢNH: NAM SƠN

Ông Thức cũng cho biết, dù đã được cải thiện nhưng chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam vẫn thấp hơn Nhật Bản, Hàn Quốc khoảng 5 - 7 cm và thấp hơn Thái Lan 2 - 3 cm.

Ông Thức cho rằng, lứa tuổi học đường là "giai đoạn vàng cuối cùng" để can thiệp toàn diện về dinh dưỡng và vận động, tạo ra tác động thay đổi trọn đời. Do đó, cần coi đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho phát triển. Cần một khung pháp lý toàn diện, các chính sách đủ mạnh để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ.

Bà Lê Thái Hà, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết thêm, bộ này đang hoàn thiện dự luật và dự kiến sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét trong tháng 10.

Tới đây, một số quy định liên quan tới dinh dưỡng học đường sẽ chuyển từ "khuyến nghị" sang "bắt buộc" khi được đưa vào luật Phòng bệnh, bảo đảm người học được chăm sóc sức khỏe toàn diện cả thể chất và tinh thần.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc hoàn thiện, đồng bộ thể chế bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển; cần tiến tới có một hệ thống quy phạm pháp luật cao hơn liên quan đến lĩnh vực này, vì con người là vốn quý nhất.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các ban, bộ, ngành và cơ quan liên quan cùng các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, tăng cường thông tin tuyên truyền về ý thức tự giác, thói quen sống, kỹ năng của người dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc chủ động rèn luyện, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng.

Huy động mọi nguồn lực xã hội, sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân nhằm hiện thực hóa, triển khai hiệu quả các chương trình nâng cao thể lực, trí lực, nâng cao tầm vóc người Việt Nam.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số để tối ưu hóa hiệu quả quản trị, quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe và công tác dinh dưỡng. Tăng cường phối hợp đa ngành, liên ngành để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt khu vực miền núi, biên giới, hải đảo.

Trước đó, theo kết quả mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh Việt Nam được Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Y tế, Tập đoàn TH thực hiện trong các năm 2020 - 2021 tại 10 tỉnh, thành, nhóm trẻ em mầm non, chiều cao trung bình tăng khoảng 3,6 cm và cân nặng trung bình tăng 1,2 kg. Ở nhóm học sinh tiểu học, chiều cao trung bình tăng khoảng 2,8 cm và cân nặng trung bình tăng 1,9 kg.