Cần Thơ: Cháy lớn tại siêu thị chứa nguyên liệu làm bánh

Sáng 28.9, lực lượng chức năng P.Phú Lợi (TP.Cần Thơ) có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại tài sản vụ cháy lớn tại siêu thị chứa nguyên liệu làm bánh, pha chế trên địa bàn phường.

Hiện trường vụ cháy lớn tại siêu thị chứa nguyên liệu làm bánh, pha chế ẢNH: HOÀNG VÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 27.9, đám cháy bùng phát tại siêu thị trên đường Cách Mạng Tháng Tám, thuộc P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ. Siêu thị này chuyên kinh doanh phụ liệu, máy móc, thiết bị dụng cụ làm bánh và pha chế.

Người dân gần hiện trường cho biết, ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong siêu thị, nơi chứa nhiều nguyên liệu phục vụ làm bánh, pha chế khiến nhiều người dân trong khu dân cư đông đúc hoảng sợ bỏ chạy.

Người dân theo dõi chữa cháy ẢNH: HOÀNG VÂN

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an P.Phú Lợi nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa liên tục bùng phát dữ dội, khói lửa bao trùm toàn bộ siêu thị.

Sau khoảng 3 giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Rất may là chủ siêu thị kịp thời phát hiện cháy và rời khỏi hiện trường trước khi ngọn lửa lan rộng.

Công an P.Phú Lợi đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ﻿cháy lớn nêu trên.