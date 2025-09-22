Cà Mau: Cháy lớn tại tiệm tạp hóa, lan sang ngân hàng

Rạng sáng 22.9, một vụ cháy lớn xảy ra tại khóm 2, xã Năm Căn (Cà Mau) khiến tiệm tạp hóa và tiệm bán đồ sắt bị thiêu rụi, đồng thời cháy lan một phần trụ sở ngân hàng.

Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, gây cột khói lớn bao trùm khu vực trung tâm xã Năm Căn ẢNHL CTV

Theo báo cáo của Công an xã Năm Căn, khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại tiệm tạp hóa Hồng Oanh trên đường Nguyên Tất Thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang Ngân hàng Kiên Long - chi nhánh Năm Căn và tiệm bán đồ sắt Oai Hùng trên đường An Dương Vương, gây nên cột khói lớn.

Hiệu buôn bị cháy hoàn toàn ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Năm Căn huy động 2 máy chữa cháy và 27 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng PC07, PC08 Công an tỉnh, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Năm Căn, lực lượng quân sự, Công an xã Đất Mới và người dân địa phương. Tổng cộng có khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chữa cháy chuyên dụng tham gia khống chế đám cháy.

Ngân hàng Kiên Long - chi nhánh Năm Căn và căn nhà bị cháy ẢNH: CTV

Đến 5 giờ 10 cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan ra các khu vực dân cư lân cận.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 250 m2 diện tích nhà cửa và tài sản, trong đó tiệm tạp hóa Hồng Oanh và tiệm bán đồ sắt Oai Hùng bị cháy rụi hoàn toàn, ngân hàng cháy xém một phần, không gây thiệt hại. Tổng thiệt hại hiện đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại vụ cháy ẢNH: CTV

Ngay khi nhận tin báo về vụ cháy, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, ổn định tình hình. Sau khi đám cháy được khống chế, ông Sử đã thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vượt qua khó khăn ban đầu.

Nguyên nhân vụ cháy lớn nêu trên đang được Công an xã Năm Căn phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.



