Thời sự

Cần Thơ phải đánh giá đúng nhà đầu tư đến làm thật để 'cất cánh'

Thanh Duy
Thanh Duy
10/10/2025 14:03 GMT+7

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, TP.Cần Thơ muốn phát triển bứt phá phải thu hút được các nhà đầu tư lớn, quan trọng là đánh giá đúng họ đến làm thật, không tiêu cực, tham nhũng.

Ngày 10.10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tham dự hội nghị có hơn 200 cử tri là lực lượng vũ trang, công chức, viên chức các xã Tân Hòa, Thạnh Xuân, Trường Long Tây của TP.Cần Thơ.

Cần Thơ phải đánh giá đúng nhà đầu tư thật, đến làm thật để “cất cánh” - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

ẢNH: THANH DUY

Thông tin với cử tri, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ, cho biết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sẽ khai mạc vào ngày 20.10 và dự kiến bế mạc vào ngày 12.12. Về công tác hiến pháp, lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 42 luật và 3 nghị quyết. Cùng với đó sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tại buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã ghi nhận và phản hồi nhiều nguyện vọng, kiến nghị, đề đạt của cử tri. Ý kiến của cử tri xoay quanh vấn đề giá điện, thị trường vàng, thực trạng sử dụng các trụ sở dôi dư. Cùng với đó là các đề xuất hỗ trợ người lao động chuyển đổi việc làm sau sáp nhập, bố trí biên chế công chức tại HĐND cấp xã và đầu tư, triển khai các dự án đê bao, giao thông, y tế…

Cần Thơ phải đánh giá đúng nhà đầu tư thật, đến làm thật để “cất cánh” - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

ẢNH: THANH DUY

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, TP.Cần Thơ nằm ở ĐBSCL, là vùng khá thuận lợi về môi trường, khí hậu, có thể lao động sản xuất quanh năm. Đặc biệt, sau sáp nhập, Cần Thơ hội tụ rất nhiều lợi thế khi có biển, đô thị lớn, vùng sản xuất nông nghiệp. Đây là tiềm năng rất lớn để thành phố phát triển.

Tuy nhiên, qua 9 tháng năm 2025, Cần Thơ chỉ mới tăng trưởng 7,39%, chưa đạt được kịch bản tăng trưởng trên 10% như dự tính. Con số này là khiêm tốn so với những thành phố trực thuộc T.Ư khác như Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế. Mặc dù là trung tâm của ĐBSCL nhưng Cần Thơ cũng chưa có nhiều công trình lớn. Vì vậy, thành phố cần cố gắng hơn nữa, đặc biệt là phải thu hút được các nhà đầu tư lớn. Một khi đánh giá đúng nhà đầu tư thật, đến làm thật, không có tiêu cực, tham nhũng thì thành phố mới "cất cánh" được.

Cần Thơ phải đánh giá đúng nhà đầu tư thật, đến làm thật để “cất cánh” - Ảnh 3.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị

ẢNH: THANH DUY

Bên cạnh đó, thành phố cần tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp và giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng. Từ nay đến cuối năm, Cần Thơ phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, có kế hoạch triển khai ngay 7 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Cùng với đó là quan tâm các vấn đề văn hóa, xã hội, bức xúc hiện nay. Nhất là việc học tập của thiếu nhi, chăm sóc sức khỏe cho người dân, giải quyết việc làm cho thanh niên ở nông thôn và thành thị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với những vấn đề trên, Cần Thơ phải quan tâm nhiều đến việc xây dựng chuẩn mực cho cán bộ. Công chức, viên chức làm việc kỷ cương, kỷ luật, tuyệt đối không được ngồi quán cà phê trong giờ hành chính. Những cán bộ có trình độ (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) vẫn không ngừng cập nhật, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, nếu muốn "đi tắt, đón đầu" trong cả nước, Cần Thơ phải đẩy mạnh được số hóa, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

