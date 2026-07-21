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Thời sự Dân sinh

Cần Thơ tìm thấy hài cốt của nữ du kích Nguyễn Thị Út

Thanh Duy
Thanh Duy
Sau hơn 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Thị Út, nữ du kích bị máy bay địch bắn hy sinh năm 1969.

Ngày 21.7, tin từ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út ở ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, sau nhiều ngày phối hợp với Đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) khẩn trương khai quật.

Cần Thơ tìm thấy hài cốt của nữ du kích Nguyễn Thị Út - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt nữ liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ

ẢNH: T.H.T

Trước đó, đơn vị tiếp nhận phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh của thương binh Trần Văn Quận (77 tuổi, ở xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ). Năm 1969, ông Quận là Tiểu đội phó Đội du kích xã Tân Hòa (gồm 8 nữ, 1 nam), trực tiếp tham gia hoạt động tại địa bàn trong thời kỳ chiến tranh.

Theo lời kể của Quận, khoảng 8 giờ sáng một ngày tháng 8.1969 (ông không nhớ rõ ngày), máy bay địch đi càn tại vàm Chệt Thợ, xã Trường Long Tây. Khoảng 5 chiếc máy bay quần thảo và bắn vào các chòi ở khu vực ngoài đồng.

Trong chòi lúc đó có 3 chiến sĩ. Trận càn của địch làm 1 người bị thương gãy chân và bà Nguyễn Thị Út hy sinh. Theo nhân chứng, liệt sĩ Nguyễn Thị Út sinh năm 1950, là du kích xã Tân Hòa, còn có tên thường gọi là Út Móm.

Sau khi hy sinh, ông Mười Kê là cán bộ tại ấp lúc đó đem thi thể của bà Nguyễn Thị Út an táng tạm thời tại khu vực đất ông Năm Nhung ở kênh Bờ Xoài, thuộc ấp Trường Thọ ngày nay. Một số nhân chứng và người dân địa phương cũng xác nhận đã từng biết sự việc chôn cất chiến sĩ hy sinh tại khu vực này.

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