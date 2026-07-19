Quảng Ngãi: Thu gom, xử lý 10 quả bom, đạn sót lại sau chiến tranh

Tối 19.7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Sơn đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn 10 quả bom, đạn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh được phát hiện trên địa bàn xã.

Lực lượng quân đội thu gom, xử lý bom, đạn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh nằm rải rác trên địa bàn xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: TRỌNG QUỐC

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Sơn nhanh chóng cử lực lượng đến kiểm tra, xác minh hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng chuyên môn triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng có 10 quả bom, đạn, vật nổ nằm rải rác tại nhiều vị trí trên địa bàn xã Đông Sơn. Trong đó có 1 quả bom được phát hiện tại đội 9, thôn Trung Vĩnh; 2 quả đạn pháo cỡ 155 mm; 4 quả đạn pháo cỡ 105 mm và 3 quả đạn cối cỡ 82 mm.

Cán bộ chuyên môn kiểm tra, phân loại số bom, đạn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trước khi thu gom, vận chuyển xử lý ẢNH: TRỌNG QUỐC

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, toàn bộ số bom, đạn, vật nổ được thu gom, vận chuyển đến địa điểm xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật chuyên ngành.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, việc kịp thời phát hiện, thu gom và xử lý các loại bom, đạn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

Vận chuyển bom, đạn, vật nổ về khu vực tập kết để xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật ẢNH: TRỌNG QUỐC

Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Sơn, cho biết trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ mất an toàn từ bom, đạn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng quân sự địa phương khuyến cáo người dân khi phát hiện vật nghi là bom, đạn, vật nổ cần giữ nguyên hiện trạng và nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự để tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định. Người dân tuyệt đối không tự ý đào bới, di chuyển hoặc tác động vào các vật nghi là vật nổ nhằm tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.