Cần Thơ ưu tiên bồi thường dự án mở rộng QL 91 trước 31.12

Ngày 8.12, UBND TP.Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án (DA) nâng cấp, mở rộng QL 91 (từ Km0 - Km7).

Theo UBND TP.Cần Thơ, DA nâng cấp, mở rộng QL 91 có chiều dài hơn 7km, đi qua địa bàn các phường Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. DA này nhận được sự nhiều quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư.

Bởi, sau khi hoàn thành, DA không chỉ đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận lợi trên toàn tuyến QL 91 mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra còn có ý nghĩa góp phần chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP.Cần Thơ, trong đó có việc chống ngập do triều cường, mưa lớn gây ra.

UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị ưu tiên việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại DA nâng cấp, mở rộng QL 91 ẢNH: CTV

Qua thống kê, tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi DA này khoảng 1.083 trường hợp. Đến nay, 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Toàn bộ hệ thống chính trị địa phương đang tập trung nỗ lực thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để DA tăng tốc.

Đến lúc này, UBND các phường thuộc địa bàn có DA đi qua đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiến hành kiểm đếm, đo đạc xác định khối lượng, xét các tính pháp lý để thực hiện phần việc trên đúng quy định. Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ luôn quan tâm chặt chẽ đến các chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ cũng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt là tập trung ưu tiên việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư DA, với mốc thời gian được ấn định trước ngày 31.12.2025.

DA nâng cấp, mở rộng QL 91 có tổng chiều dài tuyến 7,04 km. Điểm đầu tại Km0+000 nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi. Điểm cuối tại cột Km7 QL 91, kết nối với đoạn Km7- Km14+000 đang khai thác sử dụng. Mặt cắt ngang đường rộng 37 m, gồm phần xe chạy (6 làn xe) 23 m, dải phân cách giữa 4 m, vỉa hè mỗi bên 5 m. Trên tuyến có 1 công trình cầu là cầu Bình Thủy có chiều dài cầu chính 145 m, đường dẫn hai đầu cầu dài 456 m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép. Đây là công trình giao thông đường bộ cấp I (tốc độ thiết kế 60 km/giờ). Mức đầu tư DA 7.238 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách T.Ư và địa phương. Dự kiến, đến giữa tháng 12.2027 công trình hoàn thành.



