Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cần Thơ ưu tiên bồi thường dự án mở rộng QL 91 trước 31.12

Thanh Duy
Thanh Duy
08/12/2025 14:28 GMT+7

UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị ưu tiên việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án nâng cấp, mở rộng QL 91 trước ngày 31.12.2025.

Ngày 8.12, UBND TP.Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án (DA) nâng cấp, mở rộng QL 91 (từ Km0 - Km7).

Theo UBND TP.Cần Thơ, DA nâng cấp, mở rộng QL 91 có chiều dài hơn 7km, đi qua địa bàn các phường Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. DA này nhận được sự nhiều quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư.

Bởi, sau khi hoàn thành, DA không chỉ đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận lợi trên toàn tuyến QL 91 mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra còn có ý nghĩa góp phần chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP.Cần Thơ, trong đó có việc chống ngập do triều cường, mưa lớn gây ra.

Cần Thơ ưu tiên bồi thường dự án mở rộng QL 91 trước 31.12- Ảnh 1.

UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị ưu tiên việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại DA nâng cấp, mở rộng QL 91

ẢNH: CTV

Qua thống kê, tổng số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi DA này khoảng 1.083 trường hợp. Đến nay, 109 trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Toàn bộ hệ thống chính trị địa phương đang tập trung nỗ lực thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để DA tăng tốc.

Đến lúc này, UBND các phường thuộc địa bàn có DA đi qua đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiến hành kiểm đếm, đo đạc xác định khối lượng, xét các tính pháp lý để thực hiện phần việc trên đúng quy định. Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ luôn quan tâm chặt chẽ đến các chính sách hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ cũng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt là tập trung ưu tiên việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư DA, với mốc thời gian được ấn định trước ngày 31.12.2025. 

DA nâng cấp, mở rộng QL 91 có tổng chiều dài tuyến 7,04 km. Điểm đầu tại Km0+000 nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi. Điểm cuối tại cột Km7 QL 91, kết nối với đoạn Km7- Km14+000 đang khai thác sử dụng.

Mặt cắt ngang đường rộng 37 m, gồm phần xe chạy (6 làn xe) 23 m, dải phân cách giữa 4 m, vỉa hè mỗi bên 5 m. Trên tuyến có 1 công trình cầu là cầu Bình Thủy có chiều dài cầu chính 145 m, đường dẫn hai đầu cầu dài 456 m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép. Đây là công trình giao thông đường bộ cấp I (tốc độ thiết kế 60 km/giờ). Mức đầu tư DA 7.238 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách T.Ư và địa phương. Dự kiến, đến giữa tháng 12.2027 công trình hoàn thành.


Tin liên quan

Cần Thơ duyệt chủ trương đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng mở rộng QL 91

Cần Thơ duyệt chủ trương đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng mở rộng QL 91

HĐND TP.Cần Thơ đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng 7 km còn lại của QL 91 qua trung tâm TP.Cần Thơ với số vốn đầu tư dự kiến hơn 7.240 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Bồi thường Tái định cư QL 91 giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận