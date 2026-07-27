Cần Thơ vào top đầu về đổi mới sáng tạo nếu gỡ được 3 'nút thắt'

Ngày 27.7, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp thúc đẩy nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) thành phố Cần Thơ". Tham gia hội thảo có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và nhiều nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Bộ chỉ số PII (Provincial Innovation Index) được xây dựng và triển khai từ năm 2023, nhằm cung cấp bức tranh toàn diện về hiện trạng và năng lực đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

Không chỉ là công cụ được đánh giá khách quan, tin cậy, PII còn hỗ trợ các cấp chính quyền hoạch định chính sách, phát huy lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Năm 2025, Cần Thơ xếp hạng 10/34 tỉnh, thành cả nước về chỉ số PII ẢNH: THANH DUY

Thông tin tại hội thảo, ông Huỳnh Văn Tùng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền Nam, đánh giá Cần Thơ đã tận dụng tốt lợi thế là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long để nâng cao chỉ số PII. Năm 2025, thành phố đạt 46,21 điểm, đứng đầu vùng và xếp thứ 10/34 địa phương trên cả nước; nằm trong nhóm dẫn đầu ở các trụ cột về thể chế, tác động, sản phẩm tri thức… Kết quả này cho thấy hiệu quả trong việc xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo và sự chuyển hóa kết quả khoa học, công nghệ thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, theo PGS-TS Vũ Văn Tích, Phó giám đốc Học viện Chiến lược khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cần Thơ vẫn đang tồn tại nhiều điểm yếu gây cản trở sự tăng trưởng chỉ số PII. Đó là đầu tư cho khoa học và công nghệ thấp, thiếu doanh nghiệp dẫn dắt, liên kết vùng còn yếu, nhân lực nghiên cứu và đầu ra đổi mới sáng tạo chưa tương xứng với lợi thế vốn có.

PGS-TS Vũ Văn Tích, Phó giám đốc Học viện Chiến lược khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), phát biểu tại hội thảo ẢNH: THANH DUY

Theo đó, có 3 "nút thắt" cốt lõi đang khiến chỉ số PII khó thể bứt phá hơn. Cụ thể như hiện tại Cần Thơ vẫn duy trì mô hình đổi mới sáng tạo thiên về quản lý nhà nước, chưa kiến tạo được một hệ sinh thái đủ khả năng thu hút nhiều nguồn lực tham gia. Nguồn lực khoa học và công nghệ còn phân tán do được đầu tư kinh phí ít, dự án nhỏ và thiếu nhiệm vụ lớn. Nguyên nhân thứ ba là liên kết 5 nhà (gồm Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà nông) còn lỏng lẻo.

Trước thực trạng trên, PGS-TS Vũ Văn Tích gợi ý cho Cần Thơ 10 giải pháp để nâng cao chỉ số PII. Trong đó, vị chuyên gia này đặc biệt nhấn mạnh tính cấp thiết ở việc thành lập trung tâm điều phối đổi mới sáng tạo cấp vùng, lập nguồn quỹ, xây dựng hệ sinh thái AI, phát triển doanh nghiệp, hình thành "tam giác tri thức" (đại học đổi mới sáng tạo với các viện nghiên cứu và doanh nghiệp), đổi mới hệ thống KPI quản trị theo PII…

Ông cho rằng, nếu triển khai đồng bộ các giải pháp, Cần Thơ hoàn toàn có khả năng lọt vào top 5 địa phương dẫn đầu PII của Việt Nam trong giai đoạn tới năm 2030; đồng thời, khẳng định được vai trò hạt nhân lan tỏa năng lực đổi mới sáng tạo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.