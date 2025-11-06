Cần Thơ: Vỡ đê ở cồn Sơn

Ngày 6.11, tại khu vực nhà bà Trương Thị Tám (59 tuổi, ở cồn Sơn, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) xảy ra vụ vỡ đê, khiến nước tràn vào nhiều vườn trái cây và nhà dân lân cận.

Bà Tám cho biết, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà phát hiện một đoạn đê bị vỡ. Lập tức, hai vợ chồng bà lấy tấm bạt chặn dòng nước nhưng không thành vì nước chảy xiết trong đợt triều cường dâng cao. Sau đoạn đê bao này là tới ao nuôi cá tra, cá rô. Hai vợ chồng bà bất lực nhìn đàn cá trôi theo con nước.

Đoạn vỡ đê tại cồn Sơn (P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) ẢNH: THANH DUY

Ông Mai Hồng Sử, Bí thư, kiêm Trưởng khu vực 17, P. Bình Thủy, cho biết đoạn đê bị vỡ có chiều dài 4 m, ngang 3 m. Nước tràn vào với tốc độ rất nhanh khiến người dân không kịp ứng phó. Thống kê ban đầu, có 8 căn nhà và 5 ha vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập sâu. Thiệt hại về các ao nuôi thủy sản rất lớn, có khả năng đã trôi toàn bộ ra sông.

Cũng theo ông Sử, sau vụ vỡ đê lớn xảy ra khoảng năm 2000 và trước tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, TP.Cần Thơ đã có chủ trương đầu tư đê bao khép kín cho cồn Sơn. Đoạn đê bao bị vỡ chưa nằm trong hệ thống đê bao khép kín do thành phố đầu tư, mà do người dân tự đắp. Trước đó, lực lượng tuần tra đã phát hiện vết rạn nứt và vận động bà con gia cố, che chắn nhưng do triều cường quá cao nên tuyến đê tự đắp không thể chống nổi.

Người dân buồn rầu nhìn vườn trái cây bị chìm trong nước sau vụ vỡ đê ẢNH: THANH DUY

Ông Lương Sĩ Nam, Phó chủ tịch UBND P.Bình Thủy, xác nhận nguyên nhân sự cố trên là triều cường dâng cao gây sạt lở bờ bao. Sau khi nhận được tin báo, phường đã lập tức phối hợp Chi cục Thủy lợi và lực lượng công an triển khai giải pháp khắc phục. Các lực lượng đang khảo sát, gia cố tạm thời bằng cừ tràm, đồng thời đánh giá nhanh thiệt hại để báo cáo cấp trên có phương án xử lý lâu dài.