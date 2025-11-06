Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cần Thơ: Vỡ đê ở cồn Sơn

Thanh Duy
Thanh Duy
06/11/2025 14:48 GMT+7

Vỡ đê ở cồn Sơn (P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) khiến nhiều vườn trái cây chìm trong nước, nhà dân ngập sâu, nhiều tài sản bị hư hỏng.

Ngày 6.11, tại khu vực nhà bà Trương Thị Tám (59 tuổi, ở cồn Sơn, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) xảy ra vụ vỡ đê, khiến nước tràn vào nhiều vườn trái cây và nhà dân lân cận.

Bà Tám cho biết, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà phát hiện một đoạn đê bị vỡ. Lập tức, hai vợ chồng bà lấy tấm bạt chặn dòng nước nhưng không thành vì nước chảy xiết trong đợt triều cường dâng cao. Sau đoạn đê bao này là tới ao nuôi cá tra, cá rô. Hai vợ chồng bà bất lực nhìn đàn cá trôi theo con nước.

Vỡ đê ở cồn Sơn - Ảnh 1.

Đoạn vỡ đê tại cồn Sơn (P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ)

ẢNH: THANH DUY

Ông Mai Hồng Sử, Bí thư, kiêm Trưởng khu vực 17, P. Bình Thủy, cho biết đoạn đê bị vỡ có chiều dài 4 m, ngang 3 m. Nước tràn vào với tốc độ rất nhanh khiến người dân không kịp ứng phó. Thống kê ban đầu, có 8 căn nhà và 5 ha vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập sâu. Thiệt hại về các ao nuôi thủy sản rất lớn, có khả năng đã trôi toàn bộ ra sông.

Cũng theo ông Sử, sau vụ vỡ đê lớn xảy ra khoảng năm 2000 và trước tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, TP.Cần Thơ đã có chủ trương đầu tư đê bao khép kín cho cồn Sơn. Đoạn đê bao bị vỡ chưa nằm trong hệ thống đê bao khép kín do thành phố đầu tư, mà do người dân tự đắp. Trước đó, lực lượng tuần tra đã phát hiện vết rạn nứt và vận động bà con gia cố, che chắn nhưng do triều cường quá cao nên tuyến đê tự đắp không thể chống nổi.

Vỡ đê ở cồn Sơn - Ảnh 2.

Người dân buồn rầu nhìn vườn trái cây bị chìm trong nước sau vụ vỡ đê

ẢNH: THANH DUY

Ông Lương Sĩ Nam, Phó chủ tịch UBND P.Bình Thủy, xác nhận nguyên nhân sự cố trên là triều cường dâng cao gây sạt lở bờ bao. Sau khi nhận được tin báo, phường đã lập tức phối hợp Chi cục Thủy lợi và lực lượng công an triển khai giải pháp khắc phục. Các lực lượng đang khảo sát, gia cố tạm thời bằng cừ tràm, đồng thời đánh giá nhanh thiệt hại để báo cáo cấp trên có phương án xử lý lâu dài.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi TP.Cần Thơ, tính đến ngày 27.10, thành phố đã ghi nhận 4 đợt ngập lụt, triều cường. Đáng chú ý, đợt triều cường ngày 23.10 xác lập đỉnh triều lịch sử mới khi mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt 2,33 m, vượt 33 cm so với báo động 3 và vượt 6 cm so với mốc lịch sử năm 2022.

Từ đầu năm đến cuối tháng 10.2025, thiên tai đã làm ảnh hưởng 299 hộ dân, 3 người bị thương, ước tính tổng thiệt hại khoảng 32,9 tỉ đồng. Riêng 111 đợt sạt lở bờ sông gây thiệt hại gần 23 tỉ đồng.

