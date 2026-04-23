Canada đặt mục tiêu tự bảo vệ Bắc Cực sau căng thẳng với ông Trump
Canada đặt mục tiêu tự bảo vệ Bắc Cực sau căng thẳng với ông Trump

La Vi
23/04/2026 07:56 GMT+7

Mới đây, binh lính Canada đã tiến hành một cuộc tuần tra bằng xe trượt tuyết quy mô lớn trong điều kiện khắc nghiệt của Bắc Cực như một phần của các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chuẩn bị cho mối đe dọa từ nước ngoài - và chứng minh khả năng tự bảo vệ mình của Canada.

Những người lính Canada (Canadian Rangers) đang ở Cambridge Bay, thuộc lãnh thổ phía bắc Nunavut, trong khuôn khổ một cuộc tuần tra bằng xe trượt tuyết dài 4.500 km.

Hành trình di chuyển từ biên giới Yukon - Alaska đến Churchill, Manitoba, là một phần của cuộc tập trận quân sự kéo dài nhiều tháng nhằm chuẩn bị cho mối đe dọa từ bên ngoài... và để chứng minh khả năng tự bảo vệ của Canada. Nhưng đó là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Bối cảnh chính trị đã thay đổi kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa biến Canada thành một tiểu bang của Mỹ, giành quyền kiểm soát Greenland và rút khỏi NATO.

Hơn 1.300 thành viên của Lực lượng Vũ trang Canada đã tham gia cuộc tập trận, chịu đựng bão tuyết và nhiệt độ xuống tới âm 60 độ C.

Đây là số lượng binh sĩ tham gia lớn nhất kể từ khi cuộc tập trận bắt đầu vào năm 2007.

Bảo vệ khoảng 4,4 triệu km2 lãnh thổ Bắc Cực là một nhiệm vụ to lớn đối với bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào.

Và khi Canada đang xem xét lại sự phụ thuộc của họ vào người láng giềng phía nam, Thủ tướng Mark Carney đã cam kết đảm bảo rằng Canada có thể bảo vệ Bắc Cực mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài... và gần đây đã công bố chi tiêu hàng tỉ USD để tăng cường quân sự ở vùng cực bắc.

