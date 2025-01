Càng nhiều HMO, sữa càng gần hơn với chuẩn sữa mẹ

Thu hẹp khoảng cách với sữa mẹ, HMO là dưỡng chất quan trọng

HMO (Human Milk Oligosaccharides) là " đại dưỡng chất " đa lượng nhiều thứ ba trong sữa mẹ, với 200 loại khác nhau, giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa nhờ các tác động cân đối hệ vi sinh đường ruột, từ đó góp phần tăng sức khỏe hệ miễn dịch.

Nhưng khảo sát gần đây nhiều bậc cha mẹ chia sẻ rằng không thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời vì nhiều lý do như cơ địa của mẹ bị tắc tia sữa, nứt núm vú; gặp khó khăn từ hoàn cảnh; do sức khỏe của bé... Thực trạng không phải khi nào trẻ cũng có cơ hội nhận được dưỡng chất quý từ sữa mẹ, đặc biệt là thiếu hụt HMO khiến mẹ không khỏi lo lắng vì 1.000 ngày đầu đời của con là nền tảng để phát triển về sau, đặc biệt hệ tiêu hóa và đề kháng còn non nớt cần thời gian ổn định.

PGS.TS Việt Hà - Trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết: "HMO là một trong những thành phần có hoạt tính sinh học quan trọng trong sữa mẹ. Ngày càng nhiều các HMO được chứng minh vai trò của chúng với sự phát triển của hệ vi sinh và hệ miễn dịch ruột qua các nghiên cứu tiền lâm sàng. HMO là thức ăn cho Bifidobacterium và Lactobacillus – 2 lợi khuẩn phổ biến trong đường ruột. Sự phát triển và chiếm ưu thế của 2 loài lợi khuẩn này sẽ tạo ra môi trường acid trong ruột, tạo các chất kháng khuẩn, cạnh tranh chất dinh dưỡng với các vi sinh vật gây bệnh nhờ đó chúng có thể ức chế các tác nhân gây bệnh cho trẻ".

PGS.TS Việt Hà - Trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung Ương, cho biết sữa được bổ sung càng nhiều HMO càng gần hơn với các HMO trong sữa mẹ

Thấu hiểu điều đó, việc bổ sung các dưỡng chất quý được tìm thấy trong sữa mẹ như HMO vào sữa bột trẻ em đã trở thành một trong những tiêu chuẩn của ngành sữa.

Bước tiến 6 HMO, xác lập chuẩn mới cho ngành sữa

N ăm 2016, giới khoa học đã thành công đưa dưỡng chất 2'-fucosyllactose (2'-FL) HMO - một trong những HMO vốn chỉ có trong sữa mẹ vào sản phẩm sữa công thức. 5 năm sau, công thức sữa bột được bổ sung 5 loại HMO đã ra đời như một bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho trẻ .

Cuối năm 2024, giới khoa học chứng kiến thêm một bước đột phá khi a Vinamilk giới thiệu sữa công thức đầu tiên chứa 6 HMO tại Việt Nam * . Công bố này đã đưa dòng sản phẩm sữa bột Optimum lên một tầm cao mới, sau 3 năm thị trường "chững bước" ở 5 HMO. Sự cải tiến này không chỉ nâng hàm lượng HMO lên mức cao nhất từ trước đến nay (chiếm 58% HMO trong sữa mẹ), mà còn bổ sung các dưỡng chất quý khác được tìm thấy trong sữa mẹ .

Vinamilk Optimum là thương hiệu sữa đầu tiên* ở Việt Nam có 6 HMO

Theo công bố gần nhất của hãng, Vinamilk Optimum được chứng minh là sản phẩm sữa công thức đầu tiên * tại Việt Nam bổ sung 6 loại HMO. Đáng chú ý, 6 HMO này nằm đủ trong 3 nhóm chính - Fucosylated, Sialylated và Non-Fucosylated, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, ngăn cản tác nhân gây bệnh bám dính lên thành ruột và hỗ trợ tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Đặc biệt, các sản phẩm Vinamilk Optimum có cùng lúc hai loại HMO phổ biến 3-FL và DFL giúp hỗ trợ nâng cao hiệu quả miễn dịch và giảm nguy cơ viêm nhiễm đối với trẻ.

Trong lần tái tung này, bộ đôi Optimum Gold (sữa rồng) và Optimum Colos (sữa kì lân) ra mắt với diện mạo mới và được cải tiến vượt trội Bên cạnh 6 HMO, Optimum còn có các thành phần quan trọng như đạm whey giàu alpha-Lactalbumin với hàm lượng 2,2 g/l (hàm lượng alpha-Lactalbumin trong sữa mẹ là 2-3 g/l trong sữa mẹ), các chất xơ hòa tan GOS, FOS cùng 2 tỷ lợi khuẩn BB -12TM và LGGTM trong 100g bột , HMP.

Theo BS CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Nguyên Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Từ Dũ, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa - Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP.HCM, chia sẻ: "Tỷ lệ sinh mổ ở nước ta tăng liên tục trong nhiều năm qua, cộng thêm việc trẻ sinh mổ thường nhận được rất ít lợi khuẩn từ mẹ nên hệ miễn dịch của trẻ thường kém hơn các trẻ sinh thường qua ngả âm đạo. Do đó, nếu trẻ được bổ sung thêm các dưỡng chất thiết yếu như lợi khuẩn và HMO..., thì các vấn đề về tiêu hóa - đề kháng của trẻ sẽ được cải thiện đáng kể".

Tác động của 6 HMO và các thành phần như đạm whey, chất xơ, sẽ hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa, đề kháng cho trẻ

Sự cải tiến của Optimum chính là minh chứng cho việc Vinamilk không ngừng nỗ lực đưa khoa học hiện đại trở thành "cánh tay nối dài" giúp mẹ Việt nhẹ gánh trên hành trình nuôi dưỡng hệ tiêu hóa và đề kháng khỏe mạnh cho con trong 1 . 000 ngày đầu đời. Với Optimum, mỗi bước phát triển của con đều được đồng hành bởi tình yêu và sự thấu hiểu từ mẹ, cùng sự hỗ trợ tối ưu từ khoa học hiện đại.

Tìm hiểu thêm những sản phẩm thuộc Optimum tại đây.