Căng thẳng đặc vụ liên bang Mỹ bắn chết người

Một đặc vụ liên bang được triển khai trấn áp người nhập cư đã bắn chết công dân Mỹ tên Alex Pretti (37 tuổi) làm nghề điều dưỡng tại TP.Minneapolis vào sáng 24.1 (giờ địa phương), theo AP. Vụ việc xảy ra chưa đầy 3 tuần sau khi một đặc vụ liên bang khác bắn chết bà Renee Good (37 tuổi) ở cùng thành phố.

Tranh cãi gay gắt

Phát ngôn viên Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) Tricia McLaughlin tuyên bố các đặc vụ liên bang đang tiến hành một chiến dịch ở Minneapolis và đã nổ súng nhằm "tự vệ" sau khi một người đàn ông mang súng tiếp cận họ và chống cự dữ dội khi các đặc vụ cố gắng tước vũ khí của ông này. Trong khi đó, các video do người qua đường quay lại hiện trường cho thấy ông Pretti đang cầm điện thoại chứ không phải súng, khi ông cố hỗ trợ những người biểu tình khác bị nhóm đặc vụ đẩy ngã, theo Reuters.

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết thêm một công dân ở Minneapolis

Bộ trưởng DHS Kristi Noem nói ông Pretti đã cản trở hoạt động thực thi pháp luật và đặt câu hỏi tại sao người này lại mang theo vũ khí. Tuy nhiên, bà Noem không cung cấp chi tiết về việc ông Pretti có rút súng hay chĩa vào các đặc vụ hay không. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara khẳng định ông Pretti sở hữu súng hợp pháp và không có tiền án tiền sự nào ngoài một số lỗi vi phạm giao thông, theo AFP.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz mô tả vụ bắn ông Pretti là "kinh hoàng" và yêu cầu để chính quyền bang dẫn đầu cuộc điều tra. Trước đó, chính quyền liên bang Mỹ đã gây tranh cãi dữ dội khi ngăn cản nhân sự địa phương cùng điều tra về cái chết của bà Renee Good, theo Reuters.

Đặc vụ liên bang Mỹ bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình gần hiện trường ông Alex Pretti bị bắn chết tại TP.Minneapolis ngày 24.1 Ảnh: Reuters

Tình hình hỗn loạn

Vụ ông Pretti bị bắn chết dẫn đến cuộc biểu tình tại một công viên ở Minneapolis vào tối 24.1 (giờ Mỹ). Cảnh sát trưởng O'Hara cho hay sau vụ này, tình hình vô cùng hỗn loạn đã bùng phát ở Minneapolis và lực lượng chức năng địa phương không thể đảm bảo an ninh tại hiện trường để điều tra, theo AFP. Biểu tình cũng nổ ra ở New York, Washington D.C. và San Francisco, theo Reuters. Vụ nổ súng hôm 24.1 xảy ra một ngày sau khi hơn 10.000 người xuống đường trong thời tiết lạnh giá để phản đối chiến dịch trấn áp người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Vụ nổ súng chết người mới nhất cũng làm gia tăng căng thẳng giữa chính quyền liên bang và các quan chức bang Minnesota. Sau khi ông Pretti bị bắn, Thống đốc Walz và Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey kêu gọi chính quyền liên bang chấm dứt ngay lập tức các hoạt động thực thi luật nhập cư tại địa phương. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã đẩy mạnh cuộc khẩu chiến với hai ông Walz và Frey, cáo buộc họ kích động nổi loạn, theo AFP.