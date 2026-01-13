Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Cảnh báo 3 trình duyệt di động âm thầm 'móc túi' dữ liệu người dùng

Phong Đỗ
Phong Đỗ
13/01/2026 11:23 GMT+7

Danh sách những trình duyệt di động đang xâm phạm quyền riêng tư người dùng nhiều nhất hiện nay.

Theo TechRadar, một báo cáo mới từ Surfshark - cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực bảo mật mạng - đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ thu thập dữ liệu người dùng của các trình duyệt di động phổ biến. Dựa trên phân tích chính sách quyền riêng tư của 15 ứng dụng hàng đầu trên Google Play Store, kết quả đưa ra khiến nhiều người phải giật mình.

Các trình duyệt di động đứng đầu về 'móc túi' dữ liệu: Yandex, Edge và Chrome

Theo bảng xếp hạng của Surfshark, Yandex (trình duyệt phổ biến tại Nga) đứng đầu bảng về mức độ xâm phạm quyền riêng tư khi thu thập tới 25/38 loại dữ liệu có thể. Ngay sau đó là hai cái tên quen thuộc với người dùng toàn cầu là Microsoft Edge (thu thập 20 loại) và Google Chrome (thu thập 19 loại).

Danh sách các dữ liệu bị dòm ngó không chỉ dừng lại ở lịch sử duyệt web. Chúng gồm cả những thông tin nhạy cảm như hình ảnh cá nhân, bản ghi âm giọng nói, thông tin thanh toán, và vị trí địa lý chính xác.

Cảnh báo 3 trình duyệt di động đang âm thầm 'móc túi' dữ liệu người dùng - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng về mức độ thu thập dữ liệu người dùng của các trình duyệt di động

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SURFSHARK

Đáng sợ hơn, báo cáo chỉ ra rằng Yandex thậm chí còn truy cập vào tin nhắn trong ứng dụng và các đoạn chat cá nhân của người dùng. Trong khi đó, Microsoft Edge cũng không kém cạnh khi yêu cầu quyền truy cập vào các tệp tin và tài liệu lưu trữ trên thiết bị.

Dữ liệu người dùng sẽ đi về đâu?

Mặc dù các nhà phát triển luôn biện minh rằng việc thu thập dữ liệu nhằm 'cải thiện trải nghiệm' và 'ngăn chặn gian lận', nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

Ông Justas Pukys, giám đốc sản phẩm cấp cao tại Surfshark giải thích: "Dữ liệu này cho phép các công ty vẽ nên một hồ sơ kỹ thuật số chi tiết về bạn. Từ đó, họ dự đoán hành vi, tình hình tài chính, quan điểm chính trị và thậm chí là tình trạng sức khỏe để hiển thị các quảng cáo hoặc mức giá được cá nhân hóa".

Rủi ro lớn nhất không chỉ là bị quảng cáo làm phiền. Trong trường hợp xảy ra các vụ rò rỉ dữ liệu từ bên thứ ba, những hồ sơ định danh này sẽ trở thành 'món hàng' béo bở cho tin tặc, dẫn đến nguy cơ mất cắp danh tính.

Lựa chọn nào cho người dùng?

Trong bối cảnh niềm tin vào các ông lớn công nghệ ngày càng lung lay, Surfshark cũng gợi ý người dùng nên chuyển sang các trình duyệt tôn trọng quyền riêng tư hơn.

Những cái tên uy tín được đề xuất gồm:

  • Brave, Mi Browser, Tor: Hoàn toàn không thu thập dữ liệu người dùng.
  • Samsung Internet: Chỉ thu thập 2 loại dữ liệu.
  • Ecosia: Chỉ thu thập 4 loại dữ liệu.

Nếu bắt buộc phải sử dụng Chrome hoặc Edge vì lý do công việc, các chuyên gia khuyên người dùng nên hạn chế tối đa việc cấp quyền, sử dụng trình quản lý mật khẩu riêng biệt và luôn bật VPN để tạo thêm một lớp 'khiên chắn' cho cuộc sống số của mình.

