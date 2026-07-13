Cảnh báo cơ thể 'đói' nước do chỉ uống khi khát

"Trước đây chúng ta chú trọng về "đói" dinh dưỡng, thiếu hụt vi chất, thì vấn đề hiện cần lưu ý đó là "đói" nước", PGS-TS, bác sĩ Nguyên Văn Chi, chuyên gia đầu ngành về hồi sức cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, lưu ý.

Nên uống đủ nước, không chờ khi cơ thể "cảnh báo" khát mới uống ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo PGS Chi, khoảng 60% trọng lượng cơ thể là nước. Với người có cân nặng 60 kg, khoảng 39 kg là nước. Trong cơ thể, nước là môi trường cho các phản ứng để thực hiện các chức năng sống (tiêu hóa, chuyển hóa…). Nước quan trọng, liên quan mật thiết sự sống, của cơ thể, nhưng thực tế, nguy cơ thiếu nước rất cao với nhiều người.

Qua khám sức khỏe cộng đồng cho hàng ngàn người, ghi nhận tình trạng "đói" nước, đặc biệt với nhóm người cao tuổi, ước tính "cứ 10 người thì 5 người "đói" nước. Nguyên nhân do, nhiều người chỉ uống nước khi thấy khát. Trong khi, người cao tuổi lại "mất" cảm giác khát dù cơ thể thiếu nước.

Với người bệnh trẻ, Bệnh viện E vừa qua ghi nhận các bệnh nhân tổn thương thận, suy thận cấp. Cơ thể bị thiếu nước nghiêm trọng là nguyên nhân liên quan.

Trong số ca bệnh, nam công nhân 25 tuổi làm việc tại Hà Nội phải nhập viện tại Bệnh viện E trong tình trạng mệt lả, đau nhức, co cứng cơ toàn thân, khát nước, tiểu ít và nước tiểu sẫm màu bất thường. Qua thăm khám và kết quả các xét nghiệm, các bác sĩ nhận định người bệnh có dấu hiệu tổn thương thận cấp.

"Với người trẻ, khi cơ thể phải hoạt động cường độ cao trong môi trường nhiệt độ cao, lượng nước và điện giải mất đi qua mồ hôi rất lớn. Nếu không được bổ sung kịp thời, cơ thể sẽ mất nước, rối loạn điện giải. Cùng với đó, vận động quá sức có thể làm tổn thương các tế bào cơ, gây tiêu cơ vân. Những sản phẩm từ quá trình hủy cơ được giải phóng vào máu và thận phải làm việc quá tải để đào thải, từ đó làm gia tăng nguy cơ tổn thương thận cấp", bác sĩ Nguyễn Văn Lập, Khoa Thận tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện E cho biết.

Theo Viện Dinh dưỡng, với người trưởng thành, hàng ngày cơ thể cần được cung cấp khoảng 2.500 ml nước, trong đó qua nước uống khoảng 1.000 - 1.500 ml, số còn lại nước được cung cấp từ thức ăn.

Lượng nước đào thải ra ngoài nước tiểu, phân, mồ hôi, hơi thở… cũng ở mức tương đương là 2.500 ml mỗi ngày.

Để cơ thể khỏe mạnh và chuyển hóa tốt cần uống đủ lượng nước cần thiết. Nước uống là nước sạch (đã được lọc và tiệt khuẩn) hoặc nước đun sôi để nguội). Người lao động thể lực nặng, cần được uống nhiều hơn. Ngoài ra, có thể dùng nước rau, nước chè tươi, nước chè khô không pha quá đặc, nước lá hay nụ vối.

Với người có bệnh lý, chế độ ăn uống cần theo hướng dẫn của bác sĩ.



