Cảnh báo không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để chống rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong dịp tết Nguyên đán 2023 sắp tới, từ ngày 17 - 26.1, khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Ngoài ra, từ ngày 17 - 18.1, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực bắc, giữa, phía tây khu vực nam Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị - Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Trước đợt không khí lạnh gây ra rét đậm cho các tỉnh miền Bắc, miền Trung và gió mạnh trên biển, ngày 17.1, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và thông báo, hướng dẫn kịp thời để nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại.





Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho gia súc...

Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đối với gió mạnh trên biển (các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - Cà Mau), Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.