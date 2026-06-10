Cảnh báo mưa lớn, 4 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 10.6, khu vực Tây Bắc Bắc bộ và cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, một số nơi mưa lớn. Trong đó, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9.6 đến 3 giờ ngày 10.6 có nơi trên 60 mm như các trạm: Mường Tùng (Điện Biên) là 93,6 mm; Cư Kbang (Đắk Lắk) 63,2 mm…

Khu vực Tây Bắc tiếp tục mưa lớn trong hôm nay, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ẢNH: TN

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay 10.6, khu vực Tây Bắc Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Chiều và tối 10.6, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 90 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

4 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 9.6 đến 4 giờ ngày 10.6), các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai đã có mưa vừa, mưa lớn, một số nơi lượng mưa rất lớn như: Bản Giang (Lai Châu) 147,4 mm; Chiềng Ơn (Sơn La) 116 mm; Chế Tạo (Lào Cai) 126,8 mm.

Cảnh báo các xã, phường tại 4 tỉnh nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong 18 giờ qua (từ 10 giờ ngày 9.6 đến 4 giờ ngày 10.6), nhiều khu vực ở Điện Biên có mưa vừa, mưa lớn, có nơi mưa rất lớn như Chung Chải 132,6 mm, Mường Tùng 118,8 mm, Hừa Ngài 104 mm...

Dự báo thời tiết hôm nay, 4 tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 5 - 20 mm, có nơi trên 40 mm, nhiều xã, phường nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc.