Cảnh báo nguy cơ chất độc từ bao bì thôi nhiễm vào thực phẩm

Tại Hội thảo Khoa học bao bì và công nghệ thực phẩm thế hệ mới, do Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm Việt Nam (Vinafosa) tổ chức ngày 28.10, các chuyên gia cảnh báo những nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ bao bì, đặc biệt là vật liệu nhựa.

PGS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, lưu ý nhiều loại thực phẩm như sữa, kem được chế biến ở dạng lỏng, vì vậy việc kiểm soát các chất thôi nhiễm từ bao bì vào thực phẩm rất quan trọng. Theo ông, cần đầu tư nghiên cứu khoa học, công nghệ để giảm thiểu những rủi ro này.

Chất lượng bao bì thực phẩm góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm ẢNH: MINH HỌA TẠO BỞI AI

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó chủ tịch Vinafosa, cho biết bao bì không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật có thể chứa hoặc bị nhiễm các chất độc hại. Nguy cơ còn đến từ kim loại nặng và các chất khác thôi nhiễm vượt giới hạn cho phép.

Đáng chú ý, mực in, keo dán, lớp phủ và vật liệu tái chế không an toàn cũng có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm thực phẩm.

Giải thích rõ hơn về nguy cơ từ bao bì nhựa, ông Trần Huy Hiếu, Trung tâm Đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm (Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia), cho biết quá trình sản xuất nhựa có thể xảy ra phản ứng không hoàn toàn, khiến một phần nguyên liệu ban đầu còn tồn dư trong vật liệu.

Khi bao bì tiếp xúc với thực phẩm, một số chất tồn dư có thể thôi nhiễm vào thực phẩm, dẫn đến nguy cơ phơi nhiễm đối với người tiêu dùng. Bao bì nhựa không bảo đảm chất lượng còn có thể chứa tạp chất, chất xúc tác, phụ gia và chất ổn định.

Theo Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC), arsen và các hợp chất arsen vô cơ, cadmi và các hợp chất của cadmi được xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư ở người.

Các chuyên gia đề xuất tăng cường kiểm tra cơ sở sản xuất bao bì, hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết bao bì an toàn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp sử dụng vật liệu sinh học, thân thiện môi trường.